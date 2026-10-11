St. Pauli kommt in Schwung – KSC rutscht ab

Die Kiezkicker jubeln über ihren zweiten Saisonsieg, der Karlsruher SC ärgert sich über ein aberkanntes Tor.

Zweiter Saisonsieg für den FC St. Pauli: Der Bundesliga-Absteiger vom Kiez kommt immer mehr in Schwung. Das Team von Trainer Marcel Rapp bezwang den Karlsruher SC am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0). Damit festigen die Hamburger ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld. Der KSC gerät dagegen als Vorletzter unter Druck.

Abdoulie Ceesay brachte den Gastgeber in der 32. Spielminute in Führung. Der Rechtsschuss des Angreifers war allerdings alles andere als unhaltbar, der Karlsruher Keeper Hans Christian Bernat gab eine unglückliche Figur ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Ritzka (51.) dann für die Braun-Weißen.

Unglücklicher Start für den KSC

Schon der Start in die Partie war für den KSC denkbar unglücklich verlaufen. Nach einer Ecke von Marvin Wanitzek hatte Verteidiger Christoph Kobold zur vermeintlichen Gästeführung eingeköpft (21.), Schiedsrichter Lukas Benen verweigerte dem Treffer aber aufgrund eines angeblichen Foulspiels in der Entstehung die Anerkennung – eine umstrittene Entscheidung.

St. Pauli war dann das zielstrebigere Team und verschaffte sich mit dem zweiten Treffer weitere Sicherheit. Auch der vermeintliche Karlsruher Anschlusstreffer kurz vor Schluss durch Lilian Egloff (83.) wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition aberkannt.

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