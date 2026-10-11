Hertha BSC ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen.

Hertha BSC hat seinen Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga auch nach der Länderspielpause fortgesetzt. Das Team von Trainer Stefan Leitl gewann am Sonntag mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und baute nach den Punktverlusten der Verfolger die Tabellenführung aus.

Mads Pedersen (65.) und Paul Seguin (80.) bescherten den Berlinern den mühsam erkämpften siebten Sieg im siebten Saisonspiel. Jannis Heuer (90.) verkürzte für die Fürther, die trotz einer couragierten Auswärtsleistung im Tabellenkeller feststecken.

Hertha tat sich lange Zeit schwer

Die Hertha hatte Schwierigkeiten im Spielaufbau und war immer wieder defensiv gefordert. Fürth stieß wiederholt ins letzte Drittel vor und wurde dabei gefährlich. Omar Sillah (23.) zögerte im Strafraum zu lange, Shinta Appelkamp (27.) chippte den Ball am Tor vorbei.

Berlin hatte durch Luca Schuler (25.) seine beste Gelegenheit der ersten Halbzeit, der Angreifer verzog aus kurzer Distanz. Kurz vor der Pause erhöhte Hertha den Druck. Oluwaseun Adewumi (41.) scheiterte am starken Fürth-Torhüter Florian Hellstern.

Fürth-Treffer wird aberkannt – dann kommt es knüppeldick

Herthas Offensivspiel blieb auch nach der Pause ungewohnt fehleranfällig. Berlin tat sich schwer und kam kaum zu nennenswerten Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Auf der Gegenseite ließ Sillah (62.) die Gäste jubeln, der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nach VAR-Prüfung aber aberkannt.

Im direkten Gegenzug erlöste Pedersen die Blau-Weißen. Der eingewechselte Gustaf Nilsson (77.) verpasste die Entscheidung per Kopf, für diese sorgte Seguin mit einem Flachschuss aus der Distanz. Heuer traf nach einer Ecke.

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