"Wir sind hier keine One-Man-Show"

So hat sich Sandro Wagner seinen Einstand bei Hannover 96 sicher nicht vorgestellt. Das erste Spiel beginnt mit einem bitteren Rückschlag.

Sandro Wagner musste bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer von Hannover 96 (jetzt im LIVETICKER) gleich einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Im Zweitliga-Spiel beim 1. FC Magdeburg geriet sein neues Team bereits in der dritten Minute ins Hintertreffen – und das auch noch auf äußerst unglückliche Weise.

Sandro Wagner erlebt einen frühen Rückschlag Sandro Wagner erlebt einen frühen Rückschlag © IMAGO/DeFodi Images

Hannovers Franz Roggow wollte den Ball nach einem Pass von Torhüter Leo Weinkauf am eigenen Sechzehner quer passen, übersah dabei allerdings seinen Gegenspieler Moritz-Broni Kwarteng. Dieser hielt den Fuß rein und der Ball hüpfte am chancenlosen Weinkauf vorbei ins Tor.

In der 30. Spielminute legte Emmanuel Iyoha für Magdeburg nach, es stand 0:2.

Wagner hatte Hannover vor der Länderspielpause übernommen, er war auf Christian Titz gefolgt.

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