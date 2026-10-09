Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim lässt gegen den 1. FC Kaiserslautern erstmals zu Hause Punkte liegen.

Absteiger 1. FC Heidenheim hat beim Restart der 2. Bundesliga den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam im Spitzenspiel gegen den Tabellennachbarn 1. FC Kaiserslautern nach der verlängerten Länderspielpause nicht über ein 0:0 hinaus und ließ im vierten Heimspiel erstmals Punkte liegen.

Mit 15 Zählern bleibt Heidenheim nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage vorerst Dritter – zwei Punkte vor den Roten Teufeln.

Kaiserslautern gefährlicher als Heidenheim

Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten durch Naatan Skyttä, der knapp über das Tor schoss (7.), und Semih Sahin, dessen abgefälschter Schuss auf die Latte klatschte (9.), früh Chancen zur Führung.

Heidenheim tat sich dagegen schwer, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Ein Distanzschuss von Jan Schöppner war der erste Versuch (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte prüfte Marlon Ritter FCH-Keeper Thomas Dähne noch einmal mit einem Freistoß (45.+1).

Nach der Pause brachte Schmidt Torjäger Budu Siwsiwadse, auf den er zunächst verzichtet hatte, weil er nach seiner Länderspielreise mit Georgien zu spät zum Training gekommen war. Die Gastgeber agierten jetzt zielstrebiger: Erst traf Julian Niehues aus spitzem Winkel das Außennetz (55.), dann köpfte Patrick Mainka drüber (56.).

Doch das Niveau blieb bei vielen Ungenauigkeiten und Stockfehlern überschaubar. Die größte Chance hatten aber die Pfälzer: Einen Kopfball von Alex Murphy parierte Dähne glänzend (77.).