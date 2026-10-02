2. Bundesliga heute: Osnabrück – Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Osnabrück empfängt heute Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Dynamo Dresden tritt heute mit der schwächsten Defensive der laufenden Saison in der 2. Bundesliga in Osnabrück an.

Um 13.00 Uhr steht im Stadion an der Bremer Brücke das Duell an, Schiedsrichter ist Florian Exner.

Osnabrück – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Osnabrück verlor zwei der vergangenen drei Liga-Heimspiele und damit ebenso viele Partien wie zuvor in 13 Heimauftritten zusammen. In den ersten drei Heimspielen dieser Saison setzte es bereits zwei Niederlagen, nachdem es in der kompletten Vorsaison in der 3. Liga nur drei Heimniederlagen in 19 Begegnungen gegeben hatte. Zudem ließ Osnabrück bislang 119 gegnerische Abschlüsse zu – Höchstwert der 2. Bundesliga.

Dynamo Dresden wartet seit vier Spielen auf einen Sieg

Dresden holte aus sechs Partien vier Punkte und spielt damit die schwächste Liga-Saison seit 13 Jahren. Die Sachsen sind seit vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg, sammelten in diesem Zeitraum nur einen Punkt und verspielten in der laufenden Spielzeit bereits acht Zähler nach Führungen. Mit 14 Gegentoren stellt Dynamo die anfälligste Abwehr der Liga, fünf Treffer kassierte Dynamo in der Schlussviertelstunde.

Osnabrück und Dynamo Dresden mit klarer Bilanz im direkten Duell

Osnabrück gewann nur zwei der vergangenen elf Pflichtspiele gegen Dynamo Dresden, siebenmal setzte sich Dynamo durch. Das bisher einzige Zweitliga-Heimspiel von Osnabrück gegen die Sachsen endete allerdings mit einem 3:0-Sieg. Robin Meißner erzielte gegen Dynamo bereits drei Pflichtspieltore, alle für Viktoria Köln in der 3. Liga, und traf gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten häufiger.

Wird Osnabrück gegen Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird OSN gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Osnabrück gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Osnabrück gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.