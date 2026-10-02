Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Als Tabellenführer und einzig noch ungeschlagenes Team der laufenden Zweitliga-Saison tritt Hertha BSC heute Nachmittag beim 1. FC Kaiserslautern an. Im Fritz-Walter-Stadion trifft der FCK ab 13.00 Uhr auf die Berliner, die nach neun Spielen bei acht Siegen und einem Unentschieden stehen.

Kaiserslautern geht mit 18 Punkten aus den ersten neun Partien in das Heimspiel und hat damit die gleiche Ausbeute wie zum entsprechenden Zeitpunkt der vergangenen Saison.

Lautern – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter der Woche erreichte Lautern mit einem 2:0-Sieg bei Hannover 96 das Achtelfinale im DFB-Pokal. In der Liga setzt der FCK bislang vor allem auf Stabilität: Die Roten Teufel blieben zuletzt in vier Zweitliga-Partien nacheinander ohne Gegentor und kassierten in der gesamten Saison erst vier Treffer. Vor eigenem Publikum steht Kaiserslautern zudem noch ohne Gegentor da und sammelte seit Beginn der vergangenen Saison 14 Heimsiege – Ligabestwert in diesem Zeitraum.

Hertha BSC im DFB-Pokal souverän weiter

Hertha BSC gab sich im Pokal beim Regionalligisten Jeddeloh II mit einem 2:0-Sieg keine Blöße. Auch in der 2. Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl in der Erfolgsspur: Mit 25 Punkten nach neun Spielen hat Hertha zu diesem Zeitpunkt die historisch beste Bilanz seit Einführung der eingleisigen 2. Liga und ist als einziges Team weiter ungeschlagen.

Josip Brekalo kommt bereits auf sechs Treffer in neun Einsätzen sowie zehn direkte Torbeteiligungen und führt diese Liga-Wertung mit fünf Toren und fünf Vorlagen an.

1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC: Heimserie und Berliner Bilanz

Der direkte Vergleich im Fritz-Walter-Stadion spricht in den vergangenen Jahren für die Hertha: Der 1. FC Kaiserslautern gewann nur eines der zurückliegenden acht Pflichtspiele zu Hause gegen die Berliner, ein 3:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

In der 2. Bundesliga verlor der FCK die vergangenen drei Heimduelle mit Hertha BSC, vier Niederlagen in Serie gegen denselben Gegner gab es für Kaiserslautern im Unterhaus bislang nie. Auch defensiv treffen zwei der stabilsten Teams der Saison aufeinander: Hertha kassierte acht Gegentore, ließ ligaweit die wenigsten gegnerischen Schüsse zu und weist den niedrigsten Expected-Goals-Against-Wert auf.

DEINE MEINUNG

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.