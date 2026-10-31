Hannover 96 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Jonas Boldt. Der Klub gibt dazu ein sehr knappes Statement heraus.

Die Amtszeit von Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt bei Hannover 96 ist nun doch noch schneller zu Ende als erwartet. Das gab der Zweitligist am Samstagvormittag bekannt.

„Der für die Bestellung der Geschäftsführung zuständige Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH hat sich einstimmig auf die Abberufung Boldts verständigt. Die Entscheidung gilt mit sofortiger Wirkung“, heißt es auf der Webseite von Hannover 96.

Hannover trennt sich von Jonas Boldt Hannover trennt sich von Jonas Boldt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Wie der Klub weiter vermeldete, ist damit Henning Bindzus aktuell alleiniger Geschäftsführer.

Insgesamt hatte das reine Statement – also ohne Überschrift – lediglich 40 Wörter. Stimmen der Verantwortlichen oder von Boldt zur Trennung gibt es im Moment noch keine.

Hannover 96: Boldt-Aus ohne Konsequenzen für Sandro Wagner

Nach SPORT1-Informationen hat Boldts Aus nach nur fünf Monaten aber keine direkten Konsequenzen für Cheftrainer Sandro Wagner. Boldt hatte sich nach Hannovers Pokal-Aus gegen Kaiserslautern demonstrativ hinter den Ex-Augsburg-Coach gestellt und versichert, dieser bleibe „solange ich da bin auf jeden Fall“.

Nach vier Spielen an der Seitenlinie wartet der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wagner weiter auf den ersten Sieg. In der 2. Bundesliga ist Hannover mittlerweile auf den 16. Platz abgerutscht.

Hannover ist vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) unter Druck. „Wir haben die Arena gebaut, die Akademie – wenn wir in die 3. Liga absteigen, wäre das ganze Modell nicht finanzierbar“, sagte Klub-Patron Martin Kind am Freitag dem NDR: „Das wäre abenteuerlich und das kann ich nicht akzeptieren.“

DEINE MEINUNG

Boldt wurden intern missglückte Transfers angelastet

Boldt hatte im Juni Jörg Schmadtke beerbt und für drei Jahre unterschrieben.

Unter seiner Führung beurlaubte der Klub im September Christian Titz nach einem Fehlstart in die Saison und verpflichtete stattdessen Wagner. Zwischen Boldt und Titz hatte es schon vor Saisonbeginn rumort, nach SPORT1-Informationen wurden Boldt intern auch missglückte Transfers angelastet.

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse hatten am Donnerstag zudem berichtet, dass auch der Posten von Sportdirektor Ralf Becker ersatzlos wegfallen soll – entweder sofort oder zum Saisonende, wenn Beckers Vertrag ausläuft.