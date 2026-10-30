Späte Wende: Befreiungsschlag für VfL Bochum

Der VfL Bochum landet nach dem Pokal-Coup gegen Mainz auch in der Liga einen ganz wichtigen Sieg.

Die Pokalhelden des VfL Bochum haben wieder zugeschlagen: Philipp Hofmann und Christian Rasmussen haben das Team von Trainer Uwe Rösler zu einem wichtigen 2:1 (0:1)-Sieg bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus geschossen. Das Duo hatte drei Tage zuvor auch beim Coup gegen den Bundesligisten Mainz (2:0) beide Treffer markiert und schoss den Verein vorübergehend aus dem Tabellenkeller.

Hofmann erzielte zunächst zwei Abseitstreffer, ehe sein dritter Streich (71.) zählte. Rasmussen machte kurz vor Schluss den Sieg perfekt (88.). Tolcay Cigerci hatte Energie per Foulelfmeter (21.) zunächst in Führung gebracht. Kurios: Bochum hat alle drei Saisonsiege in der Fremde geholt.

Bochum befreit sich aus dem Tabellenkeller

Das Duell der Trainer-Typen Claus-Dieter Wollitz und Rösler kam auf dem Rasen nur langsam in Fahrt. Das änderte sich, als VfL-Schlussmann Timo Horn Energie-Angreifer Lucas Copado am Bein erwischte. Cigerci ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte sein fünftes Saisontor – davon drei per Strafstoß.

Nach der Pause wurden innerhalb weniger Minuten gleich drei Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt: Hofmann (53./61.) freute sich ebenso wie der Cottbuser Justin Butler (55.) zu früh. Der VfL war nun besser im Spiel und belohnte sich, als Hofmanns drittes Tor endlich zählte. Rasmussen setzte mit seinem ersten Zweitliga-Tor noch einen drauf.

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