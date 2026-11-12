München vermeldet nächsten Ausfall

Wegen einer beim Deutschland Cup erlittenen Verletzung muss Fabio Wagner vorerst zuschauen.

Red Bull München muss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehrere Wochen auf Nationalspieler Fabio Wagner verzichten.

Der 31-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende beim Deutschland Cup im Spiel gegen die Slowakei eine Unterkörperverletzung zugezogen.

Fabio Wagner verletzte sich beim Deutschland Cup Fabio Wagner verletzte sich beim Deutschland Cup © IMAGO/anke waelischmiller

München beklagt einige Ausfälle

Neben Wagner fehlen Münchens Trainer Oliver David weiterhin die Langzeitverletzten Mathias Niederberger und Rio Kaiser, die frühestens Anfang kommenden Jahres zurückkehren werden.

Auch die Stürmer Chris DeSousa und Dominik Kahun stehen nicht zur Verfügung. Philipp Krening ist dagegen wieder vollständig im Teamtraining eingestiegen. Ein Einsatz am Freitag (19.30 Uhr/MagentaTV) in Augsburg ist allerdings fraglich.