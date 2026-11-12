Krachende Niederlage für die Adler Mannheim. Nach 2:0-Führung läuft gegen die Iserlohn Roosters plötzlich gar nichts mehr zusammen.

Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine überraschende und zugleich heftige Niederlage kassiert und damit den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Bei Schlusslicht Iserlohn Roosters lag der Vizemeister zum Auftakt des 15. Spieltags bereits 2:0 vorne, verlor aber letztlich mit 2:6 (0:0, 2:3, 0:3) und bleibt mit 30 Punkten zwei Zähler hinter den Eisbären Berlin, die zudem noch zwei Spiele weniger absolviert haben.

Dallas Eakins hat mit den Adlern Mannheim eine empfindliche Niederlage kassiert Dallas Eakins hat mit den Adlern Mannheim eine empfindliche Niederlage kassiert © IMAGO/Beautiful Sports International

DEL: Iserlohn Roosters stellen Begegnung auf den Kopf

Max Calce (22.) und Nicolas Mattinen (29.) brachten die Adler in einem packenden zweiten Viertel in Führung, ehe Johannes Krauß (30.) und Justin Scott (30.) mit zwei Treffern in 20 Sekunden sowie Peter Quenneville (35.) die Begegnung innerhalb weniger als fünf Minuten auf den Kopf stellten.

Im letzten Drittel drückte Mannheim mit aller Macht auf den Ausgleich, doch Joonas Nattinen sorgte mit seinem ersten DEL-Tor für die Entscheidung (58.). Christian Thomas (59.) und Peter Spornberger (59.) legten noch weitere Treffer nach. Roosters-Torhüter Andreas Jenike überragte mit 31 Paraden.

Iserlohn feierte den fünften Saisonsieg und gab damit die Rote Laterne an die Schwenninger Wild Wings ab.