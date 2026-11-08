DEL: Magnus Eisenmenger folgt seinem Bruder nach Iserlohn

Die Eisenmengers spielen künftig wieder gemeinsam - wie zuletzt 2023/24 in Mannheim.

Familien-Zusammenführung in der Deutschen Eishockey Liga: Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters hat Stürmer Magnus Eisenmenger (26) verpflichtet, der damit künftig mit seinem älteren Bruder Maximilian (28) am Seilersee spielen wird. Das Duo war zuletzt in der Saison 2023/24 bei den Adlern Mannheim gemeinsam aufgelaufen.

„Wir haben ja schon zusammengespielt, und es hat immer gut funktioniert. Ich freue mich insbesondere darauf, weil wir uns in den letzten zwei Jahren nicht so häufig sehen konnten“, sagte Magnus Eisenmenger: „Ausschlaggebend für den Wechsel war allerdings die Möglichkeit, in die DEL zurückzukehren und in Iserlohn Verantwortung zu übernehmen.“

Der in Münster geborene Deutsch-Schwede spielte zuletzt für Sparta Sarpsborg in Norwegen, In der DEL bestritt Magnus Eisenmenger 102 Spiele für Augsburg, Frankfurt und Mannheim.