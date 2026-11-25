Erst der Rückstand, dann die Wende: Dominik Kahun und Elis Hede drehen die Partie binnen drei Minuten. Am Ende steht ein souveräner Heimsieg.

Red Bull München hat sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Der viermalige Meister besiegte die Grizzlys Wolfsburg 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). Im zweiten Spiel am Mittwoch fegten die Schwenninger Wild Wings über die Iserlohn Roosters mit 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) hinweg.

Nationalstürmer Dominik Kahun (11.) und Elis Hede (14.) reagierten in München mit einem Doppelschlag auf den Rückstand, Luis Schinko hatte Wolfsburg am 19. Spieltag in Führung gebracht (7.). Im Schlussdrittel schraubten Brady Ferguson (43.) und Philipp Krening (51.) das Ergebnis in die Höhe. Matt Choupani verkürzte in Überzahl abermals (57.).