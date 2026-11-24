Die Eisbären haben gegen Schlusslicht Frankfurt keine Probleme und bauen ihre Tabellenführung aus.

Die Eisbären Berlin haben mit einem Kantersieg gegen das Schlusslicht die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Der Meister gewann am Dienstagabend gegen die Löwen Frankfurt mit 7:1 (4:1, 1:0, 2:0), die Verfolger ließen dagegen Punkte liegen: Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen bei den Kölner Haien mit 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1) nach Verlängerung, auch die Adler Mannheim mussten sich nach Penaltyschießen bei den Straubing Tigers 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben.

Spitzenreiter Berlin hat nun 42 Punkte auf dem Konto, es folgen Nürnberg und der EHC Red Bull München (jeweils 38), erst dahinter stehen die Adler (37). Ty Ronning und Gabriel Fontaine glänzten für Berlin mit jeweils zwei Toren, in Köln entschied Verteidiger Robin Press das Spiel gegen Nürnberg in der Overtime, der Schwede hatte auch im ersten Drittel schon getroffen.

Routinier Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt kommt indes dem Punkterekord von Patrick Reimer immer näher. Beim 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) nach Overtime gegen die Fischtown Pinguins lieferte er einen Assist zum Treffer von Austen Keating und schraubte seinen Karrierewert auf nun 857 Scorerpunkte – es fehlen nur noch zwei. Der 115-malige Nationalspieler hat nach 1141 DEL-Spielen 280 Treffer und 577 Vorlagen auf dem Konto. Reimer erreichte 859 Punkte in 1069 DEL-Spielen.