Nach einer erfolgreichen Operation bedankte sich der Eishockeyprofi bei den Ärzten, seinen Teamkollegen und dem Verein.

Austin Ortega von den Schwenninger Wild Wings hat am Tag nach seinem Comeback in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Hodenkrebserkrankung publik gemacht. Spieler und Verein hatten sich bewusst dafür entschieden, mit der Bekanntgabe bis nach seiner Rückkehr aufs Eis zu warten und den Amerikaner den Zeitpunkt selbst bestimmen zu lassen.

Eine notwendige Operation verlief erfolgreich, auch die anschließenden Untersuchungen brachten erfreuliche Ergebnisse, wie die Wild Wings am Montag mitteilten. „Ich durfte selbst entscheiden, wann und wie ich darüber sprechen möchte. Das hat mir sehr viel bedeutet“, sagte Ortega in seinem persönlichen Statement auf Instagram. Er bedankte sich beim Verein, seinen Mannschaftskollegen und dem medizinischen Team für die Unterstützung in den vergangenen Wochen.

Bis zu seinem Operationstermin im Oktober stand Ortega weiterhin mit ärztlicher Freigabe und in enger Abstimmung mit den behandelnden Medizinern für seine Mannschaft zur Verfügung. Geschäftsführer Stefan Wagner erklärte in der Vereinsmitteilung am Montag: „In einer solchen Situation steht für uns nicht der Eishockeyspieler, sondern der Mensch im Mittelpunkt.“

Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung war bewusst gewählt. Im Rahmen der Movember-Bewegung sowie der gemeinsamen Initiative der DEL und der Deutschen Krebshilfe stehen in diesem Monat die Männergesundheit, Krebsfrüherkennung und Vorsorge im Fokus. Ortega wolle nun dazu „beitragen, das Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu schärfen und andere Menschen ermutigen, Veränderungen am Körper ernst zu nehmen und bei Auffälligkeiten frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen.“