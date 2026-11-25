Der Kanadier ist der nächste Leistungsträger, der verletzt ausfällt.

Bei Red Bull München hält das Verletzungspech in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an. Der kanadische Verteidiger Ryan Murphy fällt wegen einer „Unterkörperverletzung“ nach Klubangaben „voraussichtlich mehrere Wochen“ aus. Der 33-Jährige, mit 13 Scorerpunkten bester Abwehrspieler der Münchner, dürfte „mindestens zehn Partien verpassen“, teilte der viermalige Meister am Mittwoch mit.

Neben Murphy muss Trainer Oliver David weiterhin auf Stürmer Chris DeSousa und Verteidiger Fabio Wagner sowie die beiden Langzeitverletzten Mathias Niederberger und Rio Kaiser verzichten. Nationalspieler Dominik Kahun absolvierte dagegen in dieser Woche erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining.