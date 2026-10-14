Eishockey: Berlin siegt zum Abschluss, Köln verliert in Genf

Die deutschen Teams hatten den Sprung ins Achtelfinale schon vor dem letzten Spieltag der Ligaphase sicher. Nun stehen auch die Gegner fest.

Die Eisbären Berlin haben die Ligaphase der Champions Hockey League (CHL) mit dem vierten Sieg in Serie abgeschlossen und sich damit noch in die Spitzengruppe gearbeitet. Der deutsche Eishockey-Meister gewann gegen den KAC Klagenfurt aus Österreich mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) und rückte in der Tabelle noch einmal nah an die Kölner Haie heran.

Der KEC unterlag in der Schweiz bei Servette Genf mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) nach Overtime, es war zum Abschluss der Vorrunde die erste Niederlage nach fünf Siegen. Eisbären, Haie und auch die Adler Mannheim waren schon vor dem letzten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert. Köln erreicht dieses als Tabellendritter, Berlin wurde Fünfter. Mannheim, das am Dienstag beim finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola verloren hatte (2:5), schließt die Ligaphase als Achter ab.

Köln trifft in der Runde der besten 16 nun auf Bili Tygri Liberec aus Tschechien, für Berlin geht es gegen Kouvola weiter. Mannheim spielt sein Achtelfinale gegen den finnischen Rekordmeister Tappara Tampere. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel, die Achtelfinals beginnen am 10./11. November.