CHL: Adler Mannheim verlieren letztes Gruppenspiel

Der Einzug in die K.o.-Runde hatte schon zuvor festgestanden.

Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League (CHL) zum Abschluss der Ligaphase eine Niederlage kassiert. Der deutsche Vizemeister verlor das für ihn sportlich bedeutungslose Spiel beim finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola klar mit 2:5 (0:2, 1:1, 1:2). Für die Adler, die den Einzug in die K.o.-Runde schon sicher hatten, war es die zweite Niederlage im sechsten Spiel.

Der Schwede Marcus Davidsson stellte mit einem Dreierpack (15./18./25.) schnell auf 3:0 für das aktuelle Schlusslicht der finnischen Liga. Mannheims Tore durch Anthony Greco (28.) und Brooks Macek (50.) reichten anschließend nicht mehr für die erhoffte Wende.

Neben Mannheim hatten auch Meister Eisbären Berlin und die Kölner Haie, die am Mittwoch ihr letztes Spiel der Ligaphase absolvieren, vorzeitig die K.o.-Runde erreicht. Das Achtelfinale beginnt am 10./11. November, eine Woche später folgen die Rückspiele.