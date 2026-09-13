Eisbären nach Fehlstart auf Kurs

Die Eisbären Berlin setztem sich in der CHL gegen Herning Blue Fox durch. Dem deutschen Meister gelingt mit dem zweiten Dreier der Sprung unter die besten 16 Teams. Auch die Adler Mannheim sind erfolgreich.

Nach dem Fehlstart in die neue Saison der sind die Eisbären Berlin auf Kurs. Das 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) über Herning Blue Fox aus Dänemark war der zweite Sieg nacheinander, dem deutschen Meister gelang mit nun sechs Punkten der Sprung unter . Auch Adler Mannheim war am Sonntag erfolgreich.

Im Wellblechpalast sorgten am vierten von sechs Spieltagen Leonhard Pföderl (30.) und Eric Hördler (33.) für den so wichtigen Erfolg, denn nur 16 von 24 Teilnehmern schaffen es über die Ligaphase in die K.o.-Runde. Am vergangenen Freitag hatten die Berliner den österreichischen Meister Graz 99ers geschlagen (4:1).

Leonhard Pföderl traf für Berlin Leonhard Pföderl traf für Berlin © picture-alliance/dpa/SID/Elisa Schu

CHL: Mannheim auf Playoff-Kurs

Mannheim holte den bereits dritten Sieg. In einer intensiven Begegnung beim Schweizer Meister HC Fribourg-Gotteron setzte sich der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) durch und liegt auf Playoff-Kurs.

Zwei Tage nach dem 5:4 bei den Bordeaux Boxers gerieten die Adler dreimal in Rückstand, zweimal Nicolas Mattinen (6./39.) und Leon Gawanke (31.) schlugen aber zurück. Den Siegtreffer erzielte Patrick Brown (53.). Am Freitag starten die Mannheimer beim EHC Red Bull München in die neue DEL-Saison. Die Eisbären spielen schon am Donnerstag gegen die Straubing Tigers.

Am Samstag hatten die Kölner Haie im Eiltempo die K.o.-Runde erreicht. Der Sieg über über den österreichischen Rekordmeister KAC Klagenfurt (3:1) war für den KEC der vierte im vierten Spiel, mit elf Punkten steht der Klub vorzeitig sicher unter den besten 16.