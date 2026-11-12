Mindestens bis 2032 arbeiten beide Seiten nun zusammen, der Vertrag ist jedoch unbefristet.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und die Deutsche Eishockey Liga (DEL) setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Beide einigten sich auf einen neuen Kooperationsvertrag, der unbefristet ist, jedoch mindestens bis zum 30. Juni 2032 läuft. Laut Mitteilung von Donnerstag ersetzt der neue Vertrag den alten aus dem Jahr 2017 und gilt rückwirkend zum 1. Juli 2026.

Bei den „konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen“ mit dem DEB habe „jederzeit die Weiterentwicklung des deutschen Eishockeys im Mittelpunkt“ gestanden, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Vertrag regelt unter anderem Förderung von Nachwuchsspielern

Der Vertrag bilde „die Grundlage für die Fortsetzung der vertrauensvollen und professionellen Zusammenarbeit zwischen dem Verband und der höchsten deutschen Profiliga mit dem gemeinsamen Ziel, die Leistungsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaften und der DEL-Klubs nachhaltig zu verbessern“, hieß es in der Mitteilung.

Im Vertrag sind unter anderem die Punkte Schiedsrichterwesen sowie Förderung von Nachwuchsspielern geregelt. „In diesem Zusammenhang wechselt die Betreuung der Stammvereine der Klubs aus der DEL aus dem Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs e.V. unter das Dach des DEB“, teilte der DEB mit: „Auch die gegenseitige Anerkennung von bundesweiten Stadionverboten für den Bereich des DEB, der DEL2 und für Spiele der Nationalmannschaft ist im neuen Kooperationsvertrag festgeschrieben. Die jährlichen Zahlungen der DEL-Klubs an den DEB wurden in diesem Zusammenhang angepasst.“