Doppelter Grund zur Freude: Schütz verlängert pünktlich zu seinem 100. Profispiel.

Tim Schütz hat seinen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga langfristig bis 2030 verlängert. Dies gab der Verein am Donnerstag bekannt.

„Für mich als Krefelder ist es etwas ganz Besonderes, das Trikot der Pinguine zu tragen und für meine Heimatstadt aufzulaufen“, sagte das Eigengewächs.

Tim Schütz unterschreibt bis 2030 Tim Schütz unterschreibt bis 2030 © IMAGO/Fotostand

Eishockey: Schütz steht vor Jubiläumsspiel

Beim Krefelder Eislaufverein durchlief der Angreifer sämtliche Nachwuchsmannschaften. Nach zwei Spielzeiten in Kanada gab der 20-Jährige in der Saison 2024/25 sein Debüt in der DEL2 für die Pinguine.

Passend zur Vertragsverlängerung bestritt Schütz am Donnerstag gegen Straubing sein 100. Profispiel für die Pinguine.