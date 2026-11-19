Nationalverteidiger Jonas Müller fällt auf unbestimmte Zeit aus. Die Eisbären wollen ihm die nötige Zeit zur Genesung geben.

Die Eisbären Berlin müssen bis auf Weiteres auf Nationalverteidiger Jonas Müller verzichten. Wie der deutsche Eishockeymeister am Donnerstag mitteilte, leidet der 31-Jährige an einer Thrombose-Erkrankung, aufgrund der er „auf unbestimmte Zeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen“ könne.

„Jonas‘ Ausfall ist ein Schock für uns“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer: „Er ist eine wichtige Stütze unserer Verteidigung und wird uns fehlen. Gesundheit ist unser höchstes Gut.“ Selbstverständlich erhalte Müller, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und WM-Zweiter von 2023, vom Verein „jegliche Unterstützung, die er benötigt, sowie die notwendige Zeit zur vollständigen Genesung“.

Müller absolvierte in der laufenden Saison alle bisherigen Partien der Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in 16 Spielen verbuchte er zwei Treffer sowie sieben Vorlagen. In seiner Laufbahn kommt der gebürtige Berliner bislang auf insgesamt 687 DEL-Partien und 234 Scorerpunkte (55 Tore, 179 Assists) für die Eisbären. Der Linksschütze gewann mit dem Hauptstadtklub bislang fünf Mal die deutsche Meisterschaft.