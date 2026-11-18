Die deutsche Nationaltorhüterin hatte in Montréal keinen neuen Vertrag erhalten. Nun spielt sie für einen Liganeuling.

Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter ist nach ihren starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Dänemark mit einem Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga PWHL belohnt worden. Wie die San Jose Sea Lions mitteilten, erhält die 28-Jährige aus Freising bei der neuen Franchise einen Kontrakt für die kommende Saison, die am 5. Dezember beginnt.

Abstreiter, die mit der deutschen Auswahl das WM-Viertelfinale erreichte und auf dem Weg dorthin einen Shutout fing, profitiert von der langen Verletzung der Kanadierin Corinne Schroeder. Kurz vor dem Saisonstart sicherten sich die Sea Lions nochmal ab, insgesamt stehen nun vier Goalies in San Jose unter Vertrag.

Abstreiter war zur Premierensaison der PWHL im Jahr 2024 die erste Deutsche, die es in die Liga geschafft hatte. Nach einer Spielzeit in Ottawa wechselte sie nach Montréal, wo sie in der vergangenen Saison den Walter Cup holte. Nach nur fünf Einsätzen erhielt Abstreiter jedoch keinen neuen Vertrag.

Neben Abstreiter spielen in der kommenden Spielzeit auch Laura Kluge (Boston Fleet) und Katarina Jobst-Smith (Detroit Clutch) in der PWHL.