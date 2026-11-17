Die Webseite der IIHF wird Ziel eines Hackerangriffs. Kurzzeitig ist ein Bild russischer Eishockeyspieler samt einer Botschaft zu sehen.

Der Eishockey-Weltverband IIHF ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Nach einer Cyberattacke war die Webseite des Verbands nicht mehr zu erreichen. „Wir verurteilen diese Aktionen aufs Schärfste und unternehmen alle notwendigen Schritte, um die Quelle des Angriffs zu ermitteln und unsere Systeme wiederherzustellen“, teilte die IIHF mit.

Am Dienstagmittag wurde die Webseite offline genommen. Zuvor war auf der Homepage ein Bild russischer Eishockeyspieler samt einer Botschaft zu sehen. In dieser wurde dem Verband vorgeworfen, eine Mannschaft ausgeschlossen zu haben, die man nicht besiegen könne. Die Webseite werde wieder online gehen, „sobald wir sicherstellen können, dass sie ausreichend geschützt“ sei, hieß es vonseiten der IIHF.

Die IIHF wurde gehackt Die IIHF wurde gehackt © picture-alliance/AP/SID/Matt Krohn

Bereits vor der IIHF hatte der russische Verband RIHF reagiert und den Angriff in einer Mitteilung als „negativ“ bewertet: „Die Interessen russischer Eishockeyspieler zu verteidigen und ihre Rechte auf die Teilnahme an internationalen Wettbewerben wiederherzustellen, darf ausschließlich mit legalen Mitteln erfolgen – im Einklang mit den internationalen Sportregeln und den geltenden rechtlichen Verfahren.“

Keine Russen bei der U20-WM

Der Angriff erfolgte auf die Entscheidung der IIHF, die russische Junioren-Nationalmannschaft nicht zur U20-WM in Kanada (26. Dezember 2026 bis zum 5. Januar 2027) zuzulassen. Der Weltverband hatte dies am Sonntag mit der Haltung und den Beschränkungen der kanadischen Regierung begründet. Das Gastgeberland stellt den Russen keine Visa aus.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am 30. Oktober mitgeteilt, dass Russland trotz des laufenden Angriffskrieges in der Ukraine wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen darf. Das gilt auch für die Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Mai. Die Bundesregierung hatte mitgeteilt, eine Austragung mit Russland sei „faktisch unmöglich“. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) fordert von der IIHF eine „zeitnahe Klärung“.