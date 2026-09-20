Überraschende Niederlage – Littlers Traum geplatzt!

Luke Littler scheidet bei den World Series of Darts Finals im Viertelfinale aus. Der 19-Jährige hadert mit sich selbst und auch den Fans. Sein Traum ist geplatzt.

Luke Littler hat bei den World Series of Darts Finals (LIVE auf SPORT1) überraschend sein Viertelfinale gegen Jonny Clayton verloren. Der aus England verlor gegen den Waliser mit 4:10 in Legs.

Damit ist auch Littlers Traum geplatzt: Der 19-Jährige betonte immer wieder, dass er einmal alle Major-Turniere in einem Jahr gewinnen möchte. Von den elf Majors gewann Littler in diesem Jahr bereits die WM, das World Matchplay, die Premier League, die UK Open, das Winmau World Masters und den World Cup of Darts. Vier Major-Turniere stehen noch aus.

Luke Littler scheitert im Viertelfinale an Jonny Clayton Luke Littler scheitert im Viertelfinale an Jonny Clayton © IMAGO/Action Plus

Darts: Littler ausgebuht und ausgepfiffen

Es war Littlers erste Niederlage bei einem Major-Turnier seit Oktober 2025, einzelne Premier-League-Spieltage ausgenommen. Damals verlor er bei der European Darts Championship gegen James Wade (7:10).

Littler hatte am Sonntag extreme Probleme auf die Doppel, haderte immer wieder mit sich selbst und auch den Fans. Der zweimalige Weltmeister wurde in Amsterdam immer wieder ausgebuht und ausgepfiffen. Nach den anhaltenden Anfeindungen hatte Littler jüngst sogar mit einem Boykott gedroht.

Als Littler im dreizehnten Leg auf die Doppel patzte, klatschte er höhnisch in Richtung der Fans. Der Frust stand dem Wunderkind ins Gesicht geschrieben.

„Ich finde das (Littlers Verhalten am Ende des Spiels, Anm. d. Red.) übertrieben. Ich weiß, dass er das Ziel hat, alle Majors in einem Jahr zu gewinnen, aber mir geht es um die Außendarstellungen des Spiels und um seine jüngeren Fans. Es schauen viele Jugendliche zu und ich kann nur sagen, dass man sowas in dem Moment nicht macht. Ich weiß, er ist erst 19 und da können die Hormone auch mal verrücktspielen. Beim ersten Mal habe ich es noch ein bisschen nachvollziehen können, ich bin auch immer ein emotionaler Spieler gewesen, aber beim zweiten Mal war es dann doch zu viel“, analysierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic die Situation.

DEINE MEINUNG

„Es war eine Kombination aus mentalen Problemen und der Doppel-Schwäche. Es lag auch an seinem Frust, den er nicht mehr unter Kontrolle hatte. Dann hörst du jeden Pfiff, jeden Buhruf nochmal stärker. Das war der Mix aus allem, es war einfach ein gebrauchter Tag für ihn. Aber man muss ganz klar sagen, dass Jonny Clayton ein hervorragendes Spiel gespielt hat“, fuhr Marijanovic fort.

World Series of Darts Finals: Clayton im Halbfinale vs. Price

Letzten Endes spielte Littler 94,20 Punkte im Average und traf lediglich 20 (!) Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Bei Clayton waren es 96,13 Punkte, gepaart mit einer Doppelquote von 47,62 Prozent.

Clayton trifft im Halbfinale auf seinen Landsmann Gerwyn Price. Dieser konnte sich mit 10:7 gegen Wade durchsetzen.

World Series of Darts Finals, die Ergebnisse im Viertelfinale: