Littler kassiert Klatsche - und macht seinem Ärger Luft

Ross Smith triumphiert bei den World Series of Darts Finals. Der Engländer beweist im Finale Nervenstärke und holt den zweiten Major-Titel seiner Karriere.

Ross Smith hat den Titel bei den World Series of Darts Finals geholt! Der Engländer setzte sich im Finale gegen den Waliser Gerwyn Price mit 11:5 in Legs durch.

Nach dem Triumph bei der European Championship 2022 war die Freude beim „Smudger“ über den zweiten Major-Titel seiner Karriere riesengroß. Smith verwandelte auf der Doppel-16 seinen ersten Matchdart.

Ross Smith gewann das Finale der World Series Finals gegen Gerwyn Price Ross Smith gewann das Finale der World Series Finals gegen Gerwyn Price © IMAGO/Action Plus

Darts: Smith nimmt 100.000 Pfund mit nach Hause

Smith überzeugte beim Stand von 5:5 mit zwei Highfinishes. Er checkte 123 und 127 Punkte, um auf 7:5 davonzuziehen. Danach lief bei Price kaum noch etwas zusammen.

Letzten Endes spielte Smith 103,89 Punkte im Average, gepaart mit einer Doppelquote von 47,83 Prozent. Beim „Iceman“ waren es 97,28 Punkte und eine Doppelquote von 26,32 Prozent.

Als Preisgeld nimmt Smith stolze 100.000 Pfund mit nach Hause. Price kann sich mit 60.000 Pfund trösten.

Dominator Luke Littler war im Viertelfinale überraschend an Jonny Clayton gescheitert (4:10).