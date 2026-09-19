Darts: Luke Humphries nach Krimi ausgeschieden

Luke Humphries scheidet bei den World Series of Darts Finals im Achtelfinale aus. Dirk van Duijvenbode schlägt den Zweiten der Weltrangliste auf heimischem Boden.

Luke Humphries ist bei den World Series of Darts Finals überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Zur Freude der niederländischen Fans gelang Dirk van Duijvenbode ein knapper und hart umkämpfter Sieg mit 10:9 in Legs.

Der Weltranglistenzweite lag zwischenzeitlich mit 6:3 vorne und verpasste die Chance aufs 7:3. Auch ein 8:6-Vorsprung des Engländers reichte letztendlich nicht. Im entscheidenden Leg konnte der Ex-Weltmeister dem Druck nicht mehr standhalten. Van Duijvenbode entschied das Duell für sich und trifft im Viertelfinale auf seinen Landsmann Gian van Veen.

Luke Humphries ist bei den World Series of Darts Finals im Achtelfinale ausgeschieden Luke Humphries ist bei den World Series of Darts Finals im Achtelfinale ausgeschieden © IMAGO/Action Plus

Van Duijvenbode schlägt Humphries erneut

Humphries spielte einen Average von 99,10 Punkten und traf 47,37 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Bei van Duijvenbode waren es 101,14 Punkte im Average und 45,45 Prozent auf die Doppel.

Bereits im August war Humphries an van Duijvenbode gescheitert. Der 31-Jährige verlor sein Auftaktduell bei der Hungarian Darts Trophy gegen den Niederländer (3:6).

Van Veen erfolgreich: Darts-Party in Amsterdam

Für die heimischen Fans waren die frühen Spiele ein voller Erfolg. WM-Finalist und Weltranglistendritter van Veen gewann seine Partie gegen Karel Sedlacek mit 10:7. Außerdem setzte sich Ross Smith gegen den van-Gerwen-Bezwinger Daryl Gurney mit 10:5 durch. Im ersten Duell des Nachmittags gewann Josh Rock gegen Ryan Searle mit 10:7.

Heute Abend geht es dann weiter mit den restlichen Achtelfinal-Partien. Unter anderem ist Luke Littler gefordert. Auch James Wade und Gerwyn Price kämpfen um einen Einzug ins Viertelfinale.