Heute geht es mit der ersten Runde des Darts World Grand Prix in Leicester weiter. Unter anderem ist Luke Humphries im Einsatz. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie das Event live im Free-TV verfolgen können.

Nach dem Auftakt am Montag steht am Dienstag der zweite Teil der ersten Runde beim Darts World Grand Prix (Countdown ab 18.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream auf SPORT1.de) an.

Zum Auftakt fordert Chris Dobey Jermaine Wattimena heraus. Im weiteren Verlauf des Abends treten noch einige hochkarätige Namen ans Oche. So bekommt es James Wade mit Joe Cullen zu tun. Gleich im Anschluss spielt Gary Anderson gegen Damon Heta.

Nach dem Match von Anderson greift auch Luke Humphries ins Geschehen ein. Er muss gegen Dave Chisnall antreten. Zum Abschluss des zweiten Tages duelliert sich Stephen Bunting mit Andrew Gilding. Wer löst das letzte Ticket für die zweite Runde?

Wie weit kommt Luke Humphries beim World Grand Prix? Wie weit kommt Luke Humphries beim World Grand Prix? © IMAGO/Action Plus

So können Sie den Darts World Grand Prix in Leicester heute live verfolgen:

TV: SPORT1

SPORT1 Stream: SPORT1.de, DAZN

SPORT1.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler als einzige Turnierreihe jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale geht es schließlich über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet. Derjenige, der als Erster drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Set.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 750.000 Pfund (ca. 873.000 Euro) verliehen. Der Sieger erhält 150.000 Pfund (ca. 175.000 Euro).