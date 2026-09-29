Luke Humphries kämpft sich beim World Grand Prix ins Achtelfinale. Trotz zahlreicher verfehlter Checkout-Darts steht der Engländer souverän in der nächsten Runde.

Luke Humphries steht im Achtelfinale des Darts World Grand Prix (täglich LIVE im TV auf SPORT1). Im Sechzehntelfinale gegen Dave Chisnall setzte sich „Cool Hand Luke“ mit 2:0 in Sätzen gegen seinen englischen Kontrahenten durch (3:1, 3:1 in Legs). Humphries brachte es im Double-in-Modus auf einen Drei-Dart-Average von 80,41 und verwandelte seinen zweiten Matchdart zum Sieg in die Doppel-4.

Glänzen konnte Humphries, der mit einer deutlichen Schramme auf der Stirn erschienen war, im zweiten Satz mit einem 109er-Finish zum zwischenzeitlichen 2:1 in Legs, ehe er in der Folge den Deckel draufmachte. Vor allem bei seiner Checkout-Quote ließ der Engländer allerdings noch Luft nach oben und traf nur sechs seiner 23 Versuche (26,09 Prozent) ins Ziel.

Luke Humphries erschien mit einer Schramme auf der Stirn Luke Humphries erschien mit einer Schramme auf der Stirn © SPORT1

Springer und Littler scheiterten an Auftakthürde

Zuvor hatten auch Gian van Veen (2:0 gegen Dirk van Duijvenbode), Gary Anderson (2:1 gegen Damon Heta), James Wade (2:1 gegen Joe Cullen) und Niels Zonneveld (2:1 gegen Josh Rock) die zweite Runde erreicht. Ryan Searle (2:1 gegen William O’Connor), Stephen Bunting (2:1 gegen Andrew Gilding) und Jermaine Wattimena (2:0 gegen Chris Dobey) buchten ebenfalls ihr Ticket fürs Achtelfinale des Major-Turniers in Leicester.

Niko Springer war am Montag als einziger deutscher Vertreter aus dem Turnier ausgeschieden. Der 26-Jährige war zum Auftakt an Danny Noppert (1:2) gescheitert. Überraschend war auch Luke Littler schon in der Auftaktrunde rausgeflogen. Der Darts-Dominator hatte gegen Luke Woodhouse am Dienstag den Kürzeren gezogen (1:2).

World Grand Prix: So läuft das Turnier

Beim World Grand Prix müssen die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden (DIDO). Es treten die 16 besten Spieler der PDC Order of Merit gegen die 16 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit an.

Die erste Runde wird im Modus „Best of 3 Sets“ ausgetragen. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale geht es schließlich über „Best of 5 Sets“. Das Halbfinale wird im Modus „Best of 9 Sets“ gespielt, das Finale im Modus „Best of 11 Sets“. Ein Set gewinnt der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheidet. Derjenige, der als Erster drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Set.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 750.000 Pfund (ca. 873.000 Euro) verliehen. Der Sieger erhält 150.000 Pfund (ca. 175.000 Euro).