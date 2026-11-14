Jan Schmidt verspielt im Finale der Super League eine 6:0-Führung. Trotzdem kann er sich noch für die Darts-WM qualifizieren.

Während des letzten Legs sah man Jan Schmidt an, wie elend er sich fühlen musste. Das deutsche Darts-Talent war im Finale der PDC Europe Super League 6:0 und 7:6 in Legs vorne gelegen und nur ein paar gute Aufnahmen davon entfernt, sich erstmals für die Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) zu qualifizieren.

Doch dann musste er mit ansehen, wie Paul Krohne einen überragenden Decider spielte und seinerseits mit einem 8:7-Sieg erstmalig das Ticket für den Londoner Alexandra Palace löste. Schmidt war fassungslos ob seines verspielten Vorsprungs, da half auch einen tröstende Umarmung seines Gegners kaum.

Jan Schmidt (r.) unterlag Paul Krohne in einem dramatischen Super-League-Finale Jan Schmidt (r.) unterlag Paul Krohne in einem dramatischen Super-League-Finale © PDC Europe/ Sebastian Doppstadt

Doch dem 22-Jährigen bleibt nichts anderes übrig, als die Enttäuschung möglichst schnell abzuschütteln. Denn Schmidt hat noch zwei weitere Chancen, sich ins Teilnehmerfeld des bedeutendsten Darts-Turniers der Welt zu spielen.

Schmidt bleiben zwei Chancen auf die Darts-WM

Am Samstag startet „Lightning“ rund 24 Stunden nach seiner bitteren Finalniederlage bei seinem ersten PDC-Major, dem Grand Slam of Darts (14.-22. November LIVE auf SPORT1). In der Gruppenphase bekommt er es in der letzten Partie der Abendsession mit Chris Dobey zu tun. Zweiter Gruppengegner ist Landsmann Martin Schindler.

Sollte die Sensation eintreten und Schmidt das Event gewinnen, würde er sich voraussichtlich in die Top 40 der Order of Merit spielen und wäre damit direkt für die WM qualifiziert.

DEINE MEINUNG

Wesentlich größer stehen seine Chancen hingegen am 29. November. Dann trifft er im Finale der PDC World Youth Championship auf Cram Crabtree. Der Sieger ist im Ally Pally dabei.

Dann wäre Schmidt Deutschlands neunter Starter bei der WM 2027 – Rekord! Dieser kommt aber ohnehin zustande. Denn sollte Crabtree gewinnen, würde Leon Weber als Nachrücker über die Development Tour zur Weltmeisterschaft fahren.