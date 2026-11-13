Heute wird es im Kampf um eines der letzten Tickets für die Darts-WM ernst. SPORT1 liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Darts-Highlight.

Wer schnappt sich das begehrte Ticket für die Darts-WM im Alexandra Palace? Am Freitag geht der Kampf um einen Startplatz in London in der Hylo PDC Europe Super League mit den Finalrunden weiter. Auch der Finaltag läuft live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream. Los geht es um 19.45 Uhr.

Seit Dienstag kämpfen Spieler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein um einen Startplatz für die PDC-Weltmeisterschaft 2027. Heute fällt die Entscheidung, wer zur WM fährt.

Darts heute live: So können Sie die Super League im Free-TV verfolgen:

Wer schnappt sich das Ticket für die Darts-WM?

Am Donnerstag musste einer der Favoriten seine Hoffnungen auf das WM-Ticket vorzeitig begraben. Der Deutsch-Niederländer Jaimy van de Weerd scheiterte im Achtelfinale an Tim Scholz.

Der Marburger Scholz darf hingegen weiter von einer Reise nach London träumen. Zum Auftakt des Finaltages ist er gegen René Eidams gefordert.

PDC Europe Super League 2026: Das Finalrunden im Überblick

Viertelfinale: Best of 11 Legs

20 Uhr: René Eidams – Tim Scholz

20.30 Uhr: Dragutin Horvat – Paul Krohne

21 Uhr: Lenny Schlüter – Jan Schmidt

21.30 Uhr: Florian Preis – Marcel Hausotter

Halbfinale: Best of 13 Legs

22 Uhr: Sieger Eidams/Scholz – Sieger Horvat/Krohne

22.35 Uhr: Sieger Schlüter/Schmidt – Sieger Preis/Hausotter

Finale: Best of 15 Legs