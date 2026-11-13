Das Teilnehmerfeld der Darts-WM nimmt immer konkretere Formen an. Nun steht fest: Es wird mehr deutsche Starter als je zuvor geben.

Seit Donnerstag steht fest: Deutschland wird mehr Teilnehmer bei der Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) stellen als je zuvor. Da im Achtelfinale der PDC Europe Super League (Finaltag ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) die letzten verbliebenen Österreicher ausgeschieden sind, wird sich am Freitagabend ein weiterer Deutscher für die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace qualifizieren.

Mit Martin Schindler, Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp, Lukas Wenig und Daniel Klose sind bereits sieben deutsche Starter fix. Aus der Super League kommt Nummer acht hinzu.

Martin Schindler (l.) und Ricardo Pietreczko haben sich über die Order of Merit für die Darts-WM qualifiziert Martin Schindler (l.) und Ricardo Pietreczko haben sich über die Order of Merit für die Darts-WM qualifiziert © IMAGO/Jan Huebner

Damit ist der bisherige Rekord der WM 2026 eingestellt. Beim neunten Ticket, das einen neuen Bestwert mit sich bringt, wird es ein wenig komplizierter. Aber dass es ein Deutscher holen wird, steht fest. Die entsprechenden Kriterien bestätigte die PDC auf SPORT1-Nachfrage.

Schmidt hat zwei WM-Chancen

Entscheidend dafür sind vorrangig der Ausgang der Super League und des Junioren-WM-Finals. Dort stehen sich am 29. November Jan Schmidt und der Engländer Cam Crabtree gegenüber.

Sollte Schmidt das Endspiel gewinnen, hätte er das Ticket für den Ally Pally sicher. Sollte sich Crabtree durchsetzen, käme Leon Weber in die glückliche Situation, da er über die Order of Merit der Development Tour nachrücken würde, wo Crabtree vor ihm rangiert.

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Schmidt kann sich aber auch noch über die Super League für die WM qualifizieren. Sollte er diese gewinnen und das Junioren-WM-Finale verlieren, wäre auch Weber für die WM startberechtigt. Sollte Schmidt nach dem Super-League-Titel das Endspiel der Youth World Championship gewinnen, würde der Finalist der Super League nachrücken.

Weitere deutsche WM-Tickets möglich

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Crabtree das Finale des Grand Slam of Darts erreichen sollte, würden sogar noch drei WM-Tickets nach Deutschland wandern: an den Super-League-Sieger, Schmidt, Weber und/oder Dominik Grüllich, der dann ebenfalls über die Development Tour nachrücken würde.

Unabhängig davon haben noch neun weitere deutsche Tourkarten-Inhaber die Chance, sich zur WM zu werfen. Alle PDC-Profis, die noch nicht qualifiziert sind, kämpfen am 30. November beim Tour Card Holder Qualifier um die letzten vier Tickets für den Ally Pally. Rein theoretisch könnten also bis zu 14 Deutsche zur WM 2027 fahren.

Der Rekord ist aber ohnehin schon geknackt.