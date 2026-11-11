Darts heute live: Tag 2 der Super League im Free-TV, Gratis-Stream – wer fährt noch zur Darts-WM?
Bei der Super League geht es mit Teil zwei der Gruppenphase weiter. Wer schafft im Kampf um das WM-Ticket den Sprung ins Achtelfinale?
Wer schnappt sich das begehrte Ticket für die Darts-WM? Auch am Mittwoch geht das Rennen in der Hylo PDC Europe Super League um die große Chance weiter. Auch Teil zwei der Gruppenphase läuft live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream. Los geht es um 17 Uhr.
24 Spieler ohne Tour Card kämpfen schon seit Dienstag in Hildesheim um einen Startplatz für die PDC-Weltmeisterschaft 2027. Teilnahmeberechtigt sind Spieler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.
Darts heute live: So können Sie die Super League im Free-TV verfolgen:
So funktioniert die PDC Europe Super League 2026
In vier Gruppen wird zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt. Nach den Hinspielen am Dienstag geht es heute in die heiße Phase.
Die jeweils vier besten Spieler qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November).
Gruppenphase Tag 2: Spielplan und Ergebnisse (11. November)
Gruppe A
17:00 Uhr Mika Donnevert – René Damm
17:30 Uhr Jan Schmidt – Kimi Seemann
18:00 Uhr Florian Preis – René Eidams
18:30 Uhr René Damm – Jan Schmidt
19:00 Uhr Florian Preis – Mika Donnevert
19:30 Uhr René Eidams – Kimi Seemann
20:00 Uhr Florian Preis – René Damm
20:30 Uhr René Eidams – Jan Schmidt
21:00 Uhr Kimi Seemann – Mika Donnevert
21:30 Uhr René Damm – René Eidams
22:00 Uhr Kimi Seemann – Florian Preis
22:30 Uhr Mika Donnevert – Jan Schmidt
23:00 Uhr Kimi Seemann – René Damm
23:30 Uhr Mika Donnevert – René Eidams
00:00 Uhr Jan Schmidt – Florian Preis
Gruppe B
17:00 Uhr Jaimy van de Weerd – Christian Gödl
17:30 Uhr Dragutin Horvat – Deniz Baudis
18:00 Uhr Patrick Tringler – Kevin Jußen
18:30 Uhr Christian Gödl – Dragutin Horvat
19:00 Uhr Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd
19:30 Uhr Kevin Jußen – Deniz Baudis
20:00 Uhr Patrick Tringler – Christian Gödl
20:30 Uhr Kevin Jußen – Dragutin Horvat
21:00 Uhr Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd
21:30 Uhr Christian Gödl – Kevin Jußen
22:00 Uhr Deniz Baudis – Patrick Tringler
22:30 Uhr Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat
23:00 Uhr Deniz Baudis – Christian Gödl
23:30 Uhr Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen
00:00 Uhr Dragutin Horvat – Patrick Tringler
Gruppe C
17:00 Uhr Paul Krohne – René Kern
17:30 Uhr Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt
18:00 Uhr Tim Scholz – Finn Behrens
18:30 Uhr René Kern – Lenny Schlüter
19:00 Uhr Tim Scholz – Paul Krohne
19:30 Uhr Finn Behrens – Kilian Hohnstedt
20:00 Uhr Tim Scholz – René Kern
20:30 Uhr Finn Behrens – Lenny Schlüter
21:00 Uhr Kilian Hohnstedt – Paul Krohne
21:30 Uhr René Kern – Finn Behrens
22:00 Uhr Kilian Hohnstedt – Tim Scholz
22:30 Uhr Paul Krohne – Lenny Schlüter
23:00 Uhr Kilian Hohnstedt – René Kern
23:30 Uhr Paul Krohne – Finn Behrens
00:00 Uhr Lenny Schlüter – Tim Scholz
Gruppe D
17:00 Uhr Patrick Reisenegger – Lukas Nußbaum
17:30 Uhr Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff
18:00 Uhr Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann
18:30 Uhr Lukas Nußbaum – Liam Maendl-Lawrance
19:00 Uhr Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger
19:30 Uhr Carsten Hoffmann – Luca Wolff
20:00 Uhr Marcel Hausotter – Lukas Nußbaum
20:30 Uhr Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance
21:00 Uhr Luca Wolff – Patrick Reisenegger
21:30 Uhr Lukas Nußbaum – Carsten Hoffmann
22:00 Uhr Luca Wolff – Marcel Hausotter
22:30 Uhr Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance
23:00 Uhr Luca Wolff – Lukas Nußbaum
23:30 Uhr Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann
00:00 Uhr Liam Maendl-Lawrance – Marcel Hausotter
PDC Europe Darts Super League – Die Tabellen nach Tag 1
Gruppe A
|Rang
|Spieler
|Spiele
|Siege
|1.
|Jan Schmidt
|5
|4
|2.
|René Eidams
|5
|4
|3.
|Florian Preis
|5
|3
|4.
|René Damm
|5
|2
|5.
|Mika Donnevert
|5
|2
|6.
|Kimi Seemann
|5
|0
Gruppe B
|Rang
|Spieler
|Spiele
|Siege
|1.
|Jaimy van de Weerd
|5
|5
|2.
|Kevin Jußen
|5
|3
|3.
|Dragutin Horvat
|5
|3
|4.
|Deniz Baudis
|5
|2
|5.
|Christian Gödl
|5
|1
|6.
|Patrick Tringler
|5
|1
Gruppe C
|Rang
|Spieler
|Spiele
|Siege
|1.
|Paul Krohne
|5
|4
|2.
|Finn Behrens
|5
|4
|3.
|René Kern
|5
|3
|4.
|Lenny Schlüter
|5
|2
|5.
|Tim Scholz
|5
|2
|6.
|Kilian Hohnstedt
|5
|0
Weitere News
Gruppe D
|Rang
|Spieler
|Spiele
|Siege
|1.
|Marcel Hausotter
|5
|5
|2.
|Carsten Hoffmann
|5
|4
|3.
|Lukas Nußbaum
|5
|2
|4.
|Patrick Reisenegger
|5
|2
|5.
|Liam Lawrance
|5
|1
|6.
|Luca Wolff
|5
|1