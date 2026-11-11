Darts heute live: Tag 2 der Super League im Free-TV, Gratis-Stream – wer fährt noch zur Darts-WM?

Bei der Super League geht es mit Teil zwei der Gruppenphase weiter. Wer schafft im Kampf um das WM-Ticket den Sprung ins Achtelfinale?

Wer schnappt sich das begehrte Ticket für die Darts-WM? Auch am Mittwoch geht das Rennen in der Hylo PDC Europe Super League um die große Chance weiter. Auch Teil zwei der Gruppenphase läuft live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream. Los geht es um 17 Uhr.

24 Spieler ohne Tour Card kämpfen schon seit Dienstag in Hildesheim um einen Startplatz für die PDC-Weltmeisterschaft 2027. Teilnahmeberechtigt sind Spieler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Darts heute live: So können Sie die Super League im Free-TV verfolgen:

So funktioniert die PDC Europe Super League 2026

In vier Gruppen wird zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt. Nach den Hinspielen am Dienstag geht es heute in die heiße Phase.

Die jeweils vier besten Spieler qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November).

Gruppenphase Tag 2: Spielplan und Ergebnisse (11. November)

Gruppe A

17:00 Uhr Mika Donnevert – René Damm

17:30 Uhr Jan Schmidt – Kimi Seemann

18:00 Uhr Florian Preis – René Eidams

18:30 Uhr René Damm – Jan Schmidt

19:00 Uhr Florian Preis – Mika Donnevert

19:30 Uhr René Eidams – Kimi Seemann

20:00 Uhr Florian Preis – René Damm

20:30 Uhr René Eidams – Jan Schmidt

21:00 Uhr Kimi Seemann – Mika Donnevert

21:30 Uhr René Damm – René Eidams

22:00 Uhr Kimi Seemann – Florian Preis

22:30 Uhr Mika Donnevert – Jan Schmidt

23:00 Uhr Kimi Seemann – René Damm

23:30 Uhr Mika Donnevert – René Eidams

00:00 Uhr Jan Schmidt – Florian Preis

Gruppe B

17:00 Uhr Jaimy van de Weerd – Christian Gödl

17:30 Uhr Dragutin Horvat – Deniz Baudis

18:00 Uhr Patrick Tringler – Kevin Jußen

18:30 Uhr Christian Gödl – Dragutin Horvat

19:00 Uhr Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd

19:30 Uhr Kevin Jußen – Deniz Baudis

20:00 Uhr Patrick Tringler – Christian Gödl

20:30 Uhr Kevin Jußen – Dragutin Horvat

21:00 Uhr Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd

21:30 Uhr Christian Gödl – Kevin Jußen

22:00 Uhr Deniz Baudis – Patrick Tringler

22:30 Uhr Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat

23:00 Uhr Deniz Baudis – Christian Gödl

23:30 Uhr Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen

00:00 Uhr Dragutin Horvat – Patrick Tringler

Gruppe C

17:00 Uhr Paul Krohne – René Kern

17:30 Uhr Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt

18:00 Uhr Tim Scholz – Finn Behrens

18:30 Uhr René Kern – Lenny Schlüter

19:00 Uhr Tim Scholz – Paul Krohne

19:30 Uhr Finn Behrens – Kilian Hohnstedt

20:00 Uhr Tim Scholz – René Kern

20:30 Uhr Finn Behrens – Lenny Schlüter

21:00 Uhr Kilian Hohnstedt – Paul Krohne

21:30 Uhr René Kern – Finn Behrens

22:00 Uhr Kilian Hohnstedt – Tim Scholz

22:30 Uhr Paul Krohne – Lenny Schlüter

23:00 Uhr Kilian Hohnstedt – René Kern

23:30 Uhr Paul Krohne – Finn Behrens

00:00 Uhr Lenny Schlüter – Tim Scholz

Gruppe D

17:00 Uhr Patrick Reisenegger – Lukas Nußbaum

17:30 Uhr Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff

18:00 Uhr Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann

18:30 Uhr Lukas Nußbaum – Liam Maendl-Lawrance

19:00 Uhr Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger

19:30 Uhr Carsten Hoffmann – Luca Wolff

20:00 Uhr Marcel Hausotter – Lukas Nußbaum

20:30 Uhr Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance

21:00 Uhr Luca Wolff – Patrick Reisenegger

21:30 Uhr Lukas Nußbaum – Carsten Hoffmann

22:00 Uhr Luca Wolff – Marcel Hausotter

22:30 Uhr Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance

23:00 Uhr Luca Wolff – Lukas Nußbaum

23:30 Uhr Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann

00:00 Uhr Liam Maendl-Lawrance – Marcel Hausotter

PDC Europe Darts Super League – Die Tabellen nach Tag 1

Gruppe A

Rang Spieler Spiele Siege 1. Jan Schmidt 5 4 2. René Eidams 5 4 3. Florian Preis 5 3 4. René Damm 5 2 5. Mika Donnevert 5 2 6. Kimi Seemann 5 0

Gruppe B

Rang Spieler Spiele Siege 1. Jaimy van de Weerd 5 5 2. Kevin Jußen 5 3 3. Dragutin Horvat 5 3 4. Deniz Baudis 5 2 5. Christian Gödl 5 1 6. Patrick Tringler 5 1

Gruppe C

Rang Spieler Spiele Siege 1. Paul Krohne 5 4 2. Finn Behrens 5 4 3. René Kern 5 3 4. Lenny Schlüter 5 2 5. Tim Scholz 5 2 6. Kilian Hohnstedt 5 0

Gruppe D