Paul Krohne aus Münster qualifiziert sich als achter Deutscher für die WM - mindestens neun werden in London am Start sein.

Der nächste Rekord: Bei der Darts-WM in London werden mindestens neun Deutsche teilnehmen – und damit einer mehr als bei der vorigen Bestmarke aus dem Vorjahr. Am Freitagabend sicherte sich Paul Krohne (25) in der Super League ein weiteres Ticket für den Höhepunkt im Alexandra Palace, der Münsteraner bezwang im Finale in Hildesheim den Herforder Jan Schmidt mit 8:7.

Krohne ist der achte Spieler aus Deutschland, der sich für die Weltmeisterschaft (11. Dezember bis 3. Januar) qualifiziert hat. Ein weiterer Startplatz ist einem Deutschen garantiert. Neben Krohne sind bereits Martin Schindler, Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp, Lukas Wenig und Daniel Klose sicher mit dabei.

Das neunte Ticket geht entweder an Schmidt oder Leon Weber. Schmidt könnte mit dem zweiten deutschen Triumph bei der Junioren-WM in den Ally Pally einziehen, der 22-Jährige steht am 29. November im Endspiel gegen den Engländer Cam Crabtree. Gewinnt Schmidt nicht, ist Weber erstmals qualifiziert.

Die Zahl der Deutschen unter den 128 WM-Teilnehmern könnte noch weiter steigen. Beim Qualifikationsturnier der Tourkarten-Inhaber am 30. November werden die letzten vier Tickets für London vergeben. Insgesamt sind neun weitere Deutsche für die letzte Chance startberechtigt.