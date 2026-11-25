Luke Littler dominiert die Dartswelt und jagt die Rekorde von Phil Taylor. Doch die Legende sieht den jungen Engländer noch lange nicht am Ziel und äußert sich auch zu den Pfiffen der Fans.

Phil Taylor hat Luke Littler vor Augen geführt, wie weit der Weg zur Spitze der ewigen Darts-Rangliste noch ist. Der 16-malige Weltmeister glaubt nicht, dass der 19-Jährige seinen Rekord so schnell einstellen wird. Gleichzeitig zeigt Taylor Verständnis für Littlers Ärger über die feindseligen Reaktionen des Publikums.

„Er muss noch 14 weitere Titel holen, um mich einzuholen!“, stellte Taylor im Gespräch mit Sky Sports klar. Littler hat bislang zwei Weltmeisterschaften im Alexandra Palace gewonnen.

Phil Taylor spricht über Luke Littler Phil Taylor spricht über Luke Littler © IMAGO/Pro Sports Images

Darts-WM: Phil Taylor wagt Ausblick bei Luke Littler

Der Rekordchampion verwies dabei auf die enormen Anforderungen, die ein solcher Erfolg über einen langen Zeitraum mit sich bringt: „Sich allein schon für die nächsten 14 Jahre zu qualifizieren, ist nicht einfach. Er muss seine Form halten und hart arbeiten, und selbst dann würde es 14 Jahre dauern – vorausgesetzt, er gewinnt jedes Jahr.“

Der 66-Jährige sieht zudem die Reaktionen der Zuschauer als möglichen Belastungsfaktor. „Wenn das Publikum ihn weiter bedrängt, könnte er sich einfach zurückziehen“, warnte der Engländer.

Littler bekommt bei Turnieren immer wieder den Unmut der Zuschauer zu spüren. Besonders deutlich wurde das zuletzt beim World-Series-Finale in Amsterdam. Nach seiner Niederlage wurde der Engländer ausgebuht und ausgepfiffen. Anschließend dachte er sogar laut über einen Boykott künftiger Turniere in den Niederlanden nach.

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Taylor versteht Littlers Frust

Taylor kann nachvollziehen, wie sehr solche Situationen einen Spieler treffen können. Während seiner Karriere musste er selbst mit feindseligen Reaktionen auf den Rängen umgehen. „Ich bin kein Fan davon. Ich mochte es schon nicht, als ich noch spielte – es sind diese Pfiffe“, erklärte er und führte weiter aus: „Wenn man in der Halle steht, schreien und pfeifen einige von ihnen und beschimpfen einen mit allen möglichen Schimpfwörtern. Ich muss mir zu Hause ein Wörterbuch besorgen, um nachzuschlagen, was sie mich alles genannt haben.“

Für Littler hat Taylor deshalb Verständnis: „Das geht ihm nahe. Er mag das nicht, und ehrlich gesagt hat er das auch nicht verdient.“ Auch den häufig geäußerten Rat, mit solchen Reaktionen umgehen zu müssen, hält Taylor für wenig hilfreich. „Man sagt einem immer wieder, man müsse sich daran gewöhnen, aber das ist sehr, sehr schwer.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.