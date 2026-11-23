Mit einem phänomenalen Comeback löst Paul Krohne erstmals das Ticket für die Darts-WM. Im SPORT1-Interview spricht der 25-Jährige über seine sensationelle Aufholjagd, seinen WM-Traum und einen Gegner, den er lieber vermeiden würde.

Eigentlich hatte Paul Krohne das Finale der Darts Super League schon fast abgeschrieben. Mit 0:6 lag der 25-Jährige gegen Jan Schmidt zurück, als er sich vornahm, wenigstens noch ein paar Legs zu gewinnen. Doch aus Schadensbegrenzung wurde eine spektakuläre Aufholjagd – und aus einem fast verlorenen Finale das Ticket für die Darts-WM im Alexandra Palace (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1).

Bevor Krohne auf die größte Bühne des Dartsports tritt, wartet allerdings noch eine ganz andere Herausforderung: die Abschlussprüfung seiner Ausbildung. Im SPORT1-Interview blickt er auf seinen sensationellen Triumph zurück, spricht über den Spagat zwischen Lehre und Darts-Karriere und verrät, welchem Superstar er in London lieber aus dem Weg gehen würde.

Paul Krohne in dem Moment, als er das WM-Ticket gelöst hat Paul Krohne in dem Moment, als er das WM-Ticket gelöst hat © PDC Europe/ Sebastian Doppstadt

Krohne: „Verstehe immer noch nicht, wie ich gewonnen habe“

SPORT1: Herr Krohne, wie blicken Sie mit etwas Abstand auf dieses Super-League-Finale zurück und was bedeutet es Ihnen, im Ally Pally zu stehen?

Paul Krohne: Man hat anhand meiner Reaktion nach dem Spiel gesehen, was es mir bedeutet. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich es gewonnen habe. Glücklicherweise habe ich es irgendwie noch gedreht.

SPORT1: Sie lagen schon mit 0:6 in Legs zurück. Wie haben Sie es geschafft, da noch zurückzukommen?

Krohne: Irgendwann habe ich gedacht: „Komm, jetzt hol dir noch ein, zwei Legs, sonst sieht das am Ende so schlecht aus.“ Beim 6:6 hatte ich so langsam wieder den Gedanken, dass es klappen könnte. Dann breakt er (Jan Schmidt, Anm. d. Red.) mich noch mal, aber im Decider war ich dann doch relativ sicher.

DEINE MEINUNG

SPORT1: 2024 haben Sie das Finale verloren, letztes Jahr sind Sie im Achtelfinale ausgeschieden. Wie sind Sie nach diesen Rückschlägen wieder zurückgekommen?

Krohne: Das ist eine gute Frage. Als ich das Finale verloren habe und dann auch das Endspiel im Tour Card Holder Qualifier, war das dann doch hart zu schlucken. Danach habe ich auch entschieden, die Tour Card abzugeben. Das hatte mit diesen Ergebnissen nichts zu tun. Im Nachhinein habe ich die richtige Entscheidung getroffen und das merkt man in meinem Spiel auch.

Erst die Abschlussprüfung, dann die Darts-WM

SPORT1: Welche Gründe gab es sonst dafür, dass Sie die Tour Card abgegeben haben?

Krohne: Ich wollte neben dem Darts eine Grundlage schaffen. Ich habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen und Ende November meine zweite Abschlussprüfung. Im Januar ist dann noch mal eine mündliche Prüfung, danach bin ich fertig.

SPORT1: Im Januar ist dann auch wieder die Q-School. Spielen Sie dann wieder um die Tour Card?

Krohne: Ich werde die Q-School komplett spielen und dann schauen wir mal, was passiert.

SPORT1: Würden Sie die Tour Card dann auch für die vollen zwei Jahre behalten?

Krohne: Absolut! Wenn es so weit ist und das klappen sollte, werde ich danach auch immer noch in Teilzeit arbeiten. Dann werde ich aber auch probieren, so viel wie möglich zu spielen.

SPORT1: In weniger als einem Monat steigt auch schon die WM. Wie sieht Ihre Vorbereitung bis dahin aus?

Krohne: Erstmal steht die Vorbereitung auf meine Abschlussklausur an. Bis dahin steht Darts echt an zweiter Stelle. Danach wieder ins Training einsteigen, nochmal drei Wochen gut trainieren und dann ist mein Level auch ganz ansehnlich.

Krohne: „Will mich nicht abschlachten lassen“

SPORT1: Was sind Ihre Ziele für die WM?

Krohne: Ich habe nach dem Finale direkt gesagt, ich will mich nicht abschlachten lassen. Das steht auch immer noch. Das Ziel ist natürlich, das erste Spiel zu gewinnen. Da gucken wir dann auf die Auslosung, was kommt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock!

SPORT1: Haben Sie einen Wunschgegner oder jemanden, auf den Sie auf gar keinen Fall treffen wollen?

Krohne: Luke Littler müsste es für die erste Runde nicht sein (lacht). Sonst ist mir das eigentlich relativ egal.

SPORT1: Ist er auch Ihr Favorit auf den Titel?

Krohne: Ja (lacht). Ich glaube, es ist die einfachste Antwort, die man geben kann.

SPORT1: Gibt es überhaupt jemanden, der ihn schlagen kann?

Krohne: Gerade auf die lange Distanz ist es natürlich schwierig. Aber es gibt unzählige Spieler, die, wenn sie ihr A+-Game spielen, Luke Littler das Leben schwer machen können.

Das traut Krohne den Deutschen bei der WM zu

SPORT1: Sie sind einer von mindestens neun Deutschen bei der WM. Was ist für Darts-Deutschland drin?

Krohne: Man sieht, es werden immer mehr Deutsche. Wir kommen gefühlt immer weiter, wenn auch nicht in jedem Turnier. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass einer von uns neun oder noch mehr zumindest mal die erste Runde gewinnt. (lacht)

SPORT1: Wer hat die Chance, einen tiefen Run zu starten?

Krohne: Ich glaube, spielerisch können wir das alle, wir müssen es dann nur hinkriegen. Martin (Schindler) hat super gespielt, Niko (Springer) jetzt beim Grand Slam auch, dann Gaga (Gabriel Clemens). Da ist jetzt keiner dabei, bei dem man sagt, der kann es nicht.

SPORT1: Gibt es etwas, worauf Sie sich bei der WM besonders freuen?

Krohne: Ich habe mir gesagt: Ich war zweimal als Zuschauer da und will nicht nochmal als Zuschauer hin. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nochmal hin darf (lacht). Dass es so schnell geklappt hat, hätte ich auch nicht gedacht. London ist eine coole Stadt, da kann man auch außerhalb vom Darts sehr viel machen. Ich werde wahrscheinlich noch ein, zwei Tage dranhängen.

Ein Triumph nach elf Stunden

SPORT1: Im Februar haben Sie die Dutch Open gewonnen, mit über 4.000 Teilnehmern eines der größten Turniere überhaupt. Erzählen Sie mal, wie läuft so ein Riesen-Turnier ab?

Krohne: Das war in einer Riesenhalle, unzählige Boards – einfach ein wahnsinnig großes Turnier. Die kurze Distanz, gerade zu Beginn, ist schwieriger als die Anzahl der Spiele selbst. Aber man ist einfach lange in der Halle, ich war am Sonntag um 9 Uhr da und das Finale war dann um 20 Uhr.

SPORT1: Wie hat es sich für Sie angefühlt, nach so einem langen Tag als Sieger dazustehen?

Krohne: Also ich will nicht sagen, dass ich genauso weit hinten war wie jetzt im Finale, aber es war sehr ähnlich (lacht). Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt. Wie jetzt (im Finale der Super League) auch habe ich meine Doppel liegen lassen und war dann mit dem Rücken zur Wand. Gerade, wenn man dann in einer Position ist, in der man nicht mehr wirklich an den Sieg glaubt, und es dann doch noch irgendwie gedreht kriegt, ist es wirklich ein überwältigendes Gefühl.

Paul Krohne spielte im April 2026 auf der European Tour gegen Andrew Gilding Paul Krohne spielte im April 2026 auf der European Tour gegen Andrew Gilding © IMAGO/Eibner

SPORT1: Was ist für Sie der größere Moment: Die WM-Qualifikation oder der Sieg bei den Dutch Open?

Krohne: Ich würde es tatsächlich fast auf die gleiche Stufe stellen. Einfach, weil es so ein prestigeträchtiges Turnier ist. Die WDF hat mich jetzt auch die letzten beiden Jahre sehr viel begleitet und ich habe da sehr viel gespielt. Das hat mir dann schon sehr viel bedeutet.

Krohne über Verbandsregel: „Finde es schade“

SPORT1: Bei der WDF startet die WM zwei Wochen vor der PDC-WM. Würden Sie gerne beide Turniere spielen?

Krohne: Absolut! Wenn es erlaubt wäre, wäre ich sofort dabei.

SPORT1: Was halten Sie von der Regel, dass man nicht beide Weltmeisterschaften spielen darf?

Krohne: Ich kann es in einer gewissen Weise verstehen, weil es zwei verschiedene Verbände sind, die sich ein bisschen unterscheiden wollen. Ich finde es schade, ich hätte gerne beide gespielt. Jetzt musste ich mich entscheiden, was auch nicht einfach war. Ich habe das ganze Jahr WDF gespielt, um dort die WM spielen zu können. Jetzt hat es bei der PDC auch geklappt. Aber es ist eine Regel, die man wie jede andere befolgt.

„Komme manchmal ein bisschen arrogant rüber“

SPORT1: Sie laufen mit dem Walk-On „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams ein. Ist das auch Ihr Motto auf der Bühne?

Krohne: Ich glaube, es ist schon ein bisschen witzig, mir zuzuschauen. Ich mache manchmal Sachen wie eine No-Look-180, die man auch weglassen kann (lacht). Wenn es für die Zuschauer schön ist und sie Spaß haben, freut mich das immer. Deswegen passt das schon ganz gut.

SPORT1: Gibt es jemanden, der Sie in London unterstützt und bei der WM begleitet?

Krohne: Auf jeden Fall. Daniel Bauerdick war zum Beispiel bei den Dutch Open und beim Super-League-Finale da, auch Danny Diller. Da gibt es einige. Mein Vater war bei den Dutch Open auch noch dabei, was einem echt Halt geben kann. Meine Freundin ist sonst nicht so oft dabei, sie will jetzt auch mal wieder vorbeischauen. Ich weiß nicht, wie viele erlaubt sind, da schauen wir einfach mal, was sich ergibt.

SPORT1: Wie unterscheidet sich der private Paul Krohne vom Dartsspieler auf der Bühne?

Krohne: Was soll ich da sagen? Ich glaube, gar nicht so viel. Manchmal komme ich auf der Bühne vielleicht ein bisschen arrogant rüber, so wie ich das höre. Ich glaube, das bin ich privat eigentlich gar nicht (lacht). Ich bin in der Hinsicht sehr umgänglich. Ich habe da oben Spaß, das zeige ich auch, und so bleibe ich auch.