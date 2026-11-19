Phil Taylor und Raymond van Barneveld führen vor der Darts-WM zwei Teams als Kapitäne bei einer Benefizveranstaltung im Alexandra Palace an.

Phil Taylor und Raymond van Barneveld eröffnen die Great Hall im Londoner Alexandra Palace mit einem besonderen Darts-Abend. Am Donnerstag, 10. Dezember, treffen dort Teams aus Profis und Prominenten aufeinander. Die Veranstaltung findet einen Abend vor dem Start der PDC-WM (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) statt.

Taylor und van Barneveld übernehmen dabei die Rolle der nicht spielenden Kapitäne. Damit lebt auch eine alte Rivalität neu auf. „Raymond und ich haben im Laufe der Jahre einige großartige Duelle ausgetragen, und der Kampfgeist lässt nie nach. Es wird sicher ein großer Spaß, aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass mein Team weiß, dass wir dort sind, um zu gewinnen!“, wird Taylor von der PDC zitiert.

Die alten Rivalen Phil Taylor (l.) und Raymond van Barneveld 2017 in Neuseeland Die alten Rivalen Phil Taylor (l.) und Raymond van Barneveld 2017 in Neuseeland © IMAGO/Action Plus

Darts: Prominente Besetzung bei Show-Event

„Phil sagt, es sei nur ein bisschen Spaß, aber ich weiß ja, wie er ist – er wird genauso sehr gewinnen wollen wie ich! Es wird toll sein, wieder gemeinsam im Ally Pally zu sein, und hoffentlich kann mein Team den Fans reichlich Grund zum Jubeln geben“, blickt van Barneveld voraus.

Unter dem Namen „Rivals Reunited: Taylor v Barney“ treten die Mannschaften gegeneinander an.

Zu Taylors Team gehören unter anderem der Darts-Profi Adrian Lewis, Moderator Jordan North und Woody vom Duo Woody & Kleiny.

Für van Barnevelds Mannschaft sind unter anderem Darts-Profi John Part sowie Chris Stark und Lloyd Griffith vorgesehen. Beide Teams sollen zudem jeweils durch ein Nachwuchstalent ergänzt werden.

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Benefizabend vor dem WM-Start

Die Veranstaltung dient zugleich einem guten Zweck: Pro verkauftem Ticket gehen fünf Pfund an Prostate Cancer UK. Für die Fans bietet sich damit die Gelegenheit, die beiden ehemaligen Rivalen noch vor Beginn der WM gemeinsam im Alexandra Palace zu erleben.

Die Weltmeisterschaft zieht innerhalb des Gebäudes in die größere Great Hall um. Der Abend mit Taylor und van Barneveld dient demnach auch als Testveranstaltung für den neuen Spielort.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.