Nathan Aspinall startet beim Grand Slam of Darts mit einem starken Average und sieben perfekten Darts. Josh Rock und Jonny Clayton verlieren ihre Auftaktspiele.

Nathan Aspinall hat beim Grand Slam of Darts einen beeindruckenden Auftakt hingelegt. Der Engländer besiegte Maik Kuivenhoven am Samstag in Wolverhampton mit 5:1 und spielte dabei einen Average von 111,68 Punkten.

Grand Slam: Aspinall mit sieben perfekten Darts

Während Aspinall damit die Gruppe P anführt, kassierten Josh Rock und Jonny Clayton zum Start überraschende Niederlagen.

Nathan Aspinall hat beim Grand Slam of Darts furios losgelegt Nathan Aspinall hat beim Grand Slam of Darts furios losgelegt © IMAGO/Action Plus

Aspinall ließ seinem niederländischen Gegner nach einer zunächst vergebenen Breakchance kaum eine Möglichkeit. In drei aufeinanderfolgenden Legs checkte er 92, 149 und 120 Punkte. Im letzten Leg gelangen ihm sieben perfekte Darts, ehe er drei Matchdarts vergab und anschließend den Sieg besiegelte.

Clayton vergibt zwei Matchdarts

Für Clayton endete sein erstes Spiel dagegen mit einer Enttäuschung. Der Waliser unterlag Anton Östlund in Gruppe G mit 4:5, nachdem er im Entscheidungsleg zwei Matchdarts auf Doppel 16 ausgelassen hatte. Der Schwede nutzte seine Chance und checkte 97 Punkte zum Sieg.

Auch Rock steht nach dem ersten Gruppenspiel schon unter Druck: Der Weltranglisten-Achte verlor gegen TommyMorris mit 2:5. Morris, der sich über seinen Sieg bei der letzten Players Championship des Jahres für den Grand Slam qualifiziert hatte, setzte unter anderem mit einem 121er-Finish ein Ausrufezeichen.

Nur Gruppensieger kommen beim Grand Slam of Darts weiter

Die Gruppenphase wird im Modus Best of 9 Legs gespielt, nur die Sieger der Dreiergruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Stephen Bunting setzte sich gegen Raymond Smith knapp mit 5:4 durch. Ebenfalls im Entscheidungsleg gewann Ryan Searle gegen Charlie Manby.

Jermaine Wattimena besiegte Lisa Ashton mit 5:2, Wessel Nijman gewann gegen Adam Sevada mit 5:1 und Tom Sykes schlug Luke Woodhouse mit 5:3.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.