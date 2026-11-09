Grand Slam of Darts: Littler trifft auf Greaves – deutsches Duell
Luke Littler startet beim Grand Slam of Darts gegen Beau Greaves. Schon im Vorjahr sorgte das Duell der beiden für Aufsehen. Zudem treffen die beiden Deutschen Martin Schindler und Jan Schmidt in einer Gruppe aufeinander.
Luke Littler trifft beim Grand Slam of Darts (ab Samstag LIVE auf SPORT1) gleich zum Auftakt auf Beau Greaves. Die Auslosung bescherte dem Titelverteidiger und seiner Landsfrau ein Duell in Gruppe A. Die Partie steigt am Samstag, 14. November, in der Abendsession in Wolverhampton. Dritter Spieler der Gruppe ist der Niederländer Niels Zonneveld.
Für Littler wird es ein Wiedersehen mit einer Gegnerin, die ihn im Vorjahr bei der World Youth Championship stoppte. Greaves gewann das Halbfinale des Nachwuchsturniers mit 6:5. Auf einer PDC-Fernsehbühne stehen sich die beiden nun erstmals gegenüber.
Grand Slam: Deutsches Duell in Gruppe N
Aus deutscher Sicht kommt es in Gruppe N zum Duell zwischen Martin Schindler und Jan Schmidt. Ihr weiterer Gegner ist Chris Dobey. Gabriel Clemens spielt in Gruppe O gegen Ross Smith und Rusty-Jake Rodriguez, Niko Springer trifft in Gruppe H auf Wessel Nijman und Adam Sevada.
Auch für Luke Humphries steht die Gruppe fest: Der Finalgegner Littlers von 2025 bekommt es mit Joe Cullen und Paolo Nebrida zu tun. Gerwyn Price trifft auf Sebastian Bialecki und Joe Hunt, Michael van Gerwen spielt gegen Jeffrey de Graaf und Henry Coates. Price und van Gerwen haben den Grand Slam jeweils dreimal gewonnen.
Neues Format beim Grand Slam
Das Turnier wurde von 32 auf 48 Teilnehmer erweitert. In 16 Dreiergruppen erreicht jeweils nur der Sieger die K.o.-Runde. In der Gruppenphase sind fünf gewonnene Legs für einen Matchsieg nötig, im Achtelfinale zehn und ab dem Viertelfinale 16.
Auch das Preisgeld steigt: Statt 650.000 Pfund werden insgesamt eine Million Pfund ausgeschüttet. Der Gewinner erhält 200.000 Pfund, für den Finalisten gibt es 100.000 Pfund. Das Finale findet am 22. November statt.
Alle Gruppen in der Übersicht:
Gruppe A
- Luke Littler
- Niels Zonneveld
- Beau Greaves
Gruppe B
- Jermaine Wattimena
- Alan Soutar
- Lisa Ashton
Gruppe C
- Josh Rock
- Kevin Doets
- Tommy Morris
Group D
- Stephen Bunting
- Cameron Menzies
- Raymond Smith
Gruppe E
- Gerwyn Price
- Sebastian Bialecki
- Joe Hunt
Gruppe F
- Ryan Searle
- Andrew Gilding
- Charlie Manby
Gruppe G
- Jonny Clayton
- Rob Cross
- Anton Ostlund
Gruppe H
- Wessel Nijman
- Niko Springer
- Adam Sevada
Gruppe I
- Luke Humphries
- Joe Cullen
- Paolo Nebrida
Gruppe J
- Luke Woodhouse
- Krzysztof Ratajski
- Tom Sykes
Gruppe K
- James Wade
- Ricky Evans
- Cam Crabtree
Gruppe L
- Michael van Gerwen
- Jeffrey de Graaf
- Henry Coates
Gruppe M
- Gian van Veen
- Bradley Brooks
- Carl Sneyd
Gruppe N
- Chris Dobey
- Martin Schindler
- Jan Schmidt
Gruppe O
- Ross Smith
- Gabriel Clemens
- Rusty-Jake Rodriguez
Gruppe P
- Nathan Aspinall
- Karel Sedlacek
- Maik Kuivenhoven
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.