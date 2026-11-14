Mit dem Grand Slam of Darts steht ein wichtiger Formtest vor der Darts-WM an. Das Besondere: Eine Neuerung dürfte den Druck auf den Favoritenkreis merklich steigern. Alle Infos von SPORT1 zum veränderten Modus, Teilnehmern und Preisgeld gibt es hier im Überblick.

Der Grand Slam of Darts 2026, eines der prestigeträchtigsten Major-Turniere der PDC, ist in vollem Gange. Im englischen Wolverhampton fiel am Samstag der Startschuss mit der Gruppenphase, aufgrund einer Neuerung wird diese für den Favoritenkreis um Titelverteidiger Luke Littler nun zu einer anspruchsvolleren Aufgabe.

SPORT1 zeigt alle neun Spieltage des Traditionsturniers im VW Active Aldersley, früher Aldersley Village, täglich live im Free-TV und Stream.

Luke Woodhouse (l.) macht den Auftakt beim Grand Slam of Darts, Luke Littler (r.) möchte seinen Titel verteidigen Luke Woodhouse (l.) macht den Auftakt beim Grand Slam of Darts, Luke Littler (r.) möchte seinen Titel verteidigen © IMAGO/Every Second Media

Modusänderung beim Grand Slam of Darts 2026

Der Grand Slam of Darts bringt dieses Jahr eine grundlegende Modusänderung mit sich. Ein verändertes Gruppenformat dürfte den Druck auf den Favoritenkreis merklich erhöhen und für einige Überraschungen sorgen.

Statt der gewöhnlichen Anzahl von 32 Spielern starten ab sofort 48 Anwärter auf den Titel ins Turnier. Traditionell wurden die Spieler acht Vierergruppen zugewiesen. Mit der diesjährigen Neuerung einhergehend werden sie jetzt in 16 Gruppen á drei Spieler verteilt.

Zudem gilt neuerdings: Nur der Gruppenerste darf sich über ein Weiterkommen freuen, alle anderen Gruppenteilnehmer müssen ein frühzeitiges Ende beim Grand Slam of Darts verkraften. Zuvor erhielten die besten zwei Spieler je Gruppe ein Ticket für das Achtelfinale. Damit ist jetzt Schluss: Schon ein schwacher Auftritt in der Gruppenphase kann Favoriten die weitere Chance auf die Eric Bristow Trophy, die dem Sieger winkt, nehmen.

DEINE MEINUNG

In den Gruppenspielen werden zwei Punkte für einen Sieg vergeben. Bei Punktgleichstand entscheidet zunächst die Legdifferenz. Sollte beides gleich sein, kommt der direkte Vergleich zum Tragen.

Sollten weder die Punkte, die Legdifferenz, die Legs gegen den Anwurf noch der Turnier-Average genügen, um eine Rangfolge der drei Spieler zu ermitteln, wird ein sogenanntes Neun-Dart-Shootout durchgeführt. Die Spieler erhalten neun Darts und versuchen damit, einen möglichst hohen Wert zu erzielen.

Modus im Allgemeinen

Die Gruppenspiele werden weiterhin im Modus Best of 9 Legs ausgespielt – ein Unentschieden ist dadurch keine Option. Mit dem Start des Achtelfinales am Mittwochabend beginnt die K.o.-Phase: Im Achtelfinale (Best of 19 Legs) gilt es, zehn Legs für sich zu entscheiden. In allen folgenden Duellen ab dem Viertelfinale werden die Sieger im Modus Best of 31 ausgemacht. Für den Titelgewinn braucht es folglich jeweils 16 Legs. Am Sonntagabend (22. November) steigt das alles entscheidende Duell zwischen den beiden Finalisten.

Weiterhin gelten für den Grand Slam of Darts besondere Qualifikationskriterien. Neben der automatischen Qualifikation über verschiedenste Siege und Finalteilnahmen bei den PDC-Major-Turnieren können die Spieler ihre Startberechtigung für den Grand Slam of Darts auch über kleinere PDC-Turniere erwerben.

Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld zudem durch die Sieger der European Darts Tour 2026. Die verbleibenden Tickets werden an die Gewinner der Players-Championship-Turniere vergeben. Besteht die Notwendigkeit, werden die einzelnen Turniersieger nach ihrem Rang in der Order of Merit sortiert. Auch beim „Tour Card Holder Qualifier“ bot sich die Chance auf die Teilnahme am Grand Slam of Darts 2026. Zehn Starter wurden darüber ermittelt.

Die Teilnehmer im Überblick

Automatische Qualifier Weitere Qualifier European Tour Qualifier Players Championship Qualifier Grand Slam Qualifier Luke Littler Beau Greaves Wessel Nijman Chris Dobey Stephen Bunting Luke Humphries Cam Crabtree Jonny Clayton Cameron Menzies Maik Kuivenhoven Ross Smith Jan Schmidt Josh Rock Ryan Searle Tom Skyles Gian van Veen Sebastian Bialecki Luke Woodhouse Jermaine Wattimena Rusty-Jake Rodriguez Gerwyn Price Joe Hunt Krzysztof Ratajski Kevin Doets Niko Springer James Wade Lisa Ashton Niels Zonneveld Rob Cross Ricky Evans Martin Schindler Paolo Nebrida Andrew Gilding Carl Sneyd Nathan Aspinall Adam Sevada Jeffrey de Graaf Bradley Brooks Michael van Gerwen Anton Östlund Karel Sedlacek Joe Cullen Raymond Smith Gabriel Clemens Alan Soutar Charlie Manby Tommy Morris Henry Coates

Am ersten Gruppenspieltag spielt jeweils der gesetzte Spieler in der Gruppe gegen den Spieler aus Lostopf drei. In der zweiten Runde bekommt es jeweils der Verlierer des ersten Spiels mit dem Akteur, der in der ersten Spielrunde spielfrei hatte, zu tun. Am letzten Gruppenspieltag treffen dann jene Spieler aufeinander, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt haben.

Preisgeld: Sieg wird erstmals mit 200.000 Pfund belohnt

Insgesamt wartet ein Preisgeld von einer Million Pfund auf die Teilnehmer. Der Titelgewinn lockt erstmalig mit einer Prämie von 200.000 Pfund, der Runner-Up erhält 100.000 Pfund.

Der Achtelfinaleinzug bringt 20.000 Pfund, das Erreichen des Viertelfinales 35.000. Beim Halbfinaleinzug winkt eine Prämie von 60.000 Pfund.

Die Gruppenzweiten dürfen sich über 12.500 Pfund freuen. Je 5.000 Pfund sind den Drittplatzierten jeder Gruppe sicher.