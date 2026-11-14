Gleich bei seinem ersten Spiel beim Grand Slam of Darts steht Michael van Gerwen mit dem Rücken zur Wand. Das Spiel wird zum Thriller.

Was für eine Nervenschlacht für Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts (bis nächste Woche Sonntag täglich LIVE auf SPORT1)! Der Ex-Weltmeister musste schon bei seinem ersten Auftritt in Wolverhampton sein A-Game rausholen.

Gegen den furios aufspielenden Underdog Henry Coates fand sich „Mighty Mike“ nach 2:0-Führung plötzlich mit dem Rücken zur Wand wieder. 2:3 und 3:4 war der Niederländer hinten.

Michael van Gerwen musste beim Grand Slam of Darts einen Krimi überstehen Michael van Gerwen musste beim Grand Slam of Darts einen Krimi überstehen © IMAGO/Action Plus

Als der Engländer Coates zum 4:3 in den Legs mit einem 156er-Checkout beeindruckte, rief SPORT1-Experte Robert Marijanovic begeistert: „Das ist doch nicht zu glauben!“ Van Gerwen konnte kurz darauf aber noch zum 4:4 ausgleichen und rettete sich in den Decider.

Grand Slam of Darts: Coates mit zwei Matchdarts gegen van Gerwen!

Und im entscheidenden 9. Leg hatte der 20 Jahre junge Coates sogar zwei Matchdarts! Coates warf den Decider an und spielte sich nach zunächst 59 Punkten mit drei aufeinanderfolgenden Aufnahmen von mindestens 120 Punkten schnell in den Finish-Bereich.

Bei 54 Rest traf er die 14, verfehlte dann aber den ersten Matchdart auf die Doppel-20 und traf nur die einfache 20. Beim anschließenden zweiten Wurf zum Sieg verfehlte er die Doppel-10 ebenfalls, sein Pfeil landete nur in der Single-6.

Van Gerwen machte es besser: Seine 56 Rest löschte er direkt in der folgenden Aufnahme mit zwei Darts in die Single-16 und die Doppel-20.

„Das war wirklich toll. Auch wenn Coates es trotz zweier Matchdarts nicht über die Ziellinie geschafft hat – toller Auftritt von ihm“, lobte Marijanovic: „Und auch Respekt an van Gerwen. Solche Matches hat er in jüngster Vergangenheit reihenweise verloren.“

DEINE MEINUNG

MvG spielte letztlich 100,42 Punkte im Average – bei Coates waren es 99,19 Punkte.

Luke Littler ohne Probleme gegen Beau Greaves

Topfavorit Luke Littler hatte später am Abend mit Beau Greaves keine größeren Probleme. Gegen die stärkste Frau auf der Tour gewann der zweimalige Weltmeister mit 5:2.

Littler spielte dabei im Average fast 110 und verbuchte eine Checkout-Quote von 29,41 Prozent. Greaves traf sogar 66,67 Prozent ihrer Versuche auf Doppel – kam aber trotz Average von 103,82 nur zu zwei gewonnenen Legs.