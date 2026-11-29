Das Finale ist ganz nah! Martin Schindler feiert bei den Players Championship Finals den nächsten Erfolg und ist nur noch einen Sieg vom Endspiel entfernt.

Der Traum vom Major-Titel lebt: Martin Schindler ist bei den Players Championship Finals ins Halbfinale eingezogen. Die deutsche Nummer eins setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den Niederländer Niels Zonneveld mit 10:7 durch.

Schindler spielte einen starken Drei-Dart-Average von 100,07 Punkten. Zonneveld kam sogar auf beachtliche 101,62 Zähler im Schnitt, hatte aber dennoch das Nachsehen, da Schindler mit 47,62 Prozent die deutlich bessere Doppelquote ans Board brachte (Zonneveld: 22,58 Prozent).

Martin Schindler steht unter den letzten Vier Martin Schindler steht unter den letzten Vier © IMAGO/Action Plus

„Ich habe gut gespielt, aber Niels hatte seine Momente“, sagte Schindler bei DAZN: „Er hat mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt, aber ich bin sehr glücklich, hier gewonnen zu haben.“ Er habe zwar kein gutes Jahr gespielt, aber die letzten beiden Majors seien sehr gut verlaufen. „Aber es ist nichts, worauf man sich ausruhen kann. Ich muss weiter gut spielen und ich freue mich, dass ich das im Moment tue – besonders, wenn es um viel Geld geht. Das ist gut für meinen Geldbeutel.“

Darts: Schindler steht im Major-Halbfinale

Für Schindler ist es nach dem Erreichen des EM-Finals Ende Oktober das zweite starke Ergebnis bei einem großen TV-Turnier binnen weniger Wochen. Knapp zwei Wochen vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft (ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) ist „The Wall“ also gut in Form – und könnte sein starkes Turnier am Sonntagabend noch weiter veredeln.

Im Halbfinale trifft Schindler ab 20 Uhr auf Tommy Morris – dieser hatte Stephen Bunting mit 10:6 aus dem Turnier geworfen. Das Endspiel findet gegen 22.45 Uhr statt. Der Sieger der Players Championship Finals erhält ein Preisgeld von 130.000 Pfund. Durch das Erreichen des Halbfinals hat Schindler bereits 40.000 Pfund sicher.