Gian van Veen schreibt auf der European Tour Geschichte. Beim Whitewash gegen Sebastian Bialecki knackt er einen Scoring-Rekord. Michael van Gerwen befindet sich dagegen weiter in der Krise.

Unglaubliche Bestleistung von Gian van Veen bei den . Der Niederländer stellte beim Whitewash gegen Sebastian Bialecki einen Scoring-Rekord bei einem Turnier der European Tour auf.

spielte van Veen einen wahnsinnigen 120,24er-Average und knackte damit den acht Jahre alten Rekord von Dave Chisnall.

Gian van Veen knackte einen PDC-Rekord Gian van Veen knackte einen PDC-Rekord © IMAGO/Every Second Media

Beinahe hätte er sogar den ewigen TV-Rekord von Michael van Gerwen gebrochen, doch er verpasste im sechsten Leg ein Doppel aufs Bullseye. Mit der nächsten Aufnahme checkte er dann 45 Punkte zum Sieg und holte sich so zumindest den Rekord auf der European Tour.

Im Match ließ van Veen Bialecki nicht den Hauch einer Chance. Der Niederländer warf in sechs Legs fünf 180er und war zudem extrem kaltschnäuzig auf die Doppel (75 Prozent). Im Achtelfinale trifft er am Sonntag auf Brendan Dolan.

PDC: Van Gerwen scheitert schon wieder im ersten Match

Dann nicht mehr dabei sein wird Michael van Gerwen, der erneut sein erstes Match bei einem Turnier verlor und so den Finaltag verpasste.

sah es dabei lange so aus, als wenn MvG endlich mal wieder ein Match bei einem TV-Turnier gewinnen könnte. Doch nach seiner zwischenzeitlichen 5:4-Führung ging im Anschluss nichts mehr.

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In beiden Legs bekam van Gerwen nicht mal die Chance, das Match zu gewinnen. Stattdessen drehte sein irischer Gegner auf, checkte zunächst 131 Punkte und dann 121 aufs Bullseye zum Match.

Für MvG war die Niederlage der nächste Tiefschlag in einer bisher unglaublich schwachen Saison. Schon vor gut einer Woche war er bei der Swiss Darts Trophy gleich in seinem ersten Spiel gescheitert.