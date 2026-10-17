Nervenkrimi! Große Erleichterung für Martin Schindler

Schindler über neuen Walk-on-Song: "Der Nagel auf dem Kopf!"

Martin Schindler zieht bei der Dutch Darts Championship in Maastricht in die 3. Runde ein. Nach dem Sieg steht fest, dass die deutsche Nummer eins für die European Championship qualifiziert ist.

Martin Schindler ist am Samstagmittag nervenstark geblieben! Die deutsche Nummer eins ist beim letzten European-Tour-Turnier in diesem Jahr mit einem 6:4 in den Legs in die 3. Runde der Dutch Darts Championship eingezogen. Dank des Sieges gegen Karel Sedlacek ist Schindler für die European Championship (von Donnerstag bis Sonntag LIVE auf SPORT1) nächste Woche in Dortmund qualifiziert.

Nachdem er seinen zweiten Matchdart auf die Doppel-9 versenkt hatte, ließ Schindler einen lauten Jubelschrei heraus und zeigte mit seinen beiden Zeigefingern auf seinen Kopf. Kurz darauf lief der 30-Jährige herunter von der Bühne und umarmte sichtlich erleichtert seine Frau.

Martin Schindler hat sich für die European Championship qualifiziert Martin Schindler hat sich für die European Championship qualifiziert © IMAGO/Action Plus

European Championship: Auch Springer für Dortmund qualifiziert

Die Top-32 der European-Tour-Order-of-Merit nehmen am Major-Turnier European Championship teil. Schindler war vor der Dutch Championship auf dem Hot-Seat (Platz 32), bei einer Niederlage in seinem ersten Spiel hätten theoretisch noch einige Spieler in der Rangliste an ihm vorbeiziehen können.

Mit dem Einzug in die 3. Runde sorgte Schindler für Gewissheit. Mit Ranglistenplatz 25 ist Niko Springer bereits für das Major-Turnier qualifiziert.

Darts: Duell wird zum Nervenkrimi

Dem Deutschen gelang direkt im ersten Leg der Partie das erste Highlight, denn er konnte Sedlacek mit einem 164er-Finish zum Start breaken. Danach entwickelte sich eine hochklassige Partie auf Augenhöhe, die hinten heraus zu einem Nervenkrimi wurde, bei dem zwischenzeitlich einige Darts auf die Doppelfelder vergeben wurden. Trotzdem schaffte es Schindler, das Duell letztlich für sich zu entscheiden.

Das Achtelfinale in Maastricht findet am Sonntag in der frühen Tagessession statt. Im vorletzten Spiel des Nachmittags (ca. 16 Uhr) trifft die deutsche Nummer eins entweder auf Jonny Clayton oder Damon Heta.