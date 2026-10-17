Dutch Darts Championship live im Smart-TV & Stream mit Martin Schindler

Auf der PDC European Tour steht das letzte Turnier der Saison an. Bei der Dutch Darts Championship ist aus deutscher Sicht nur noch Martin Schindler vertreten. So verfolgen Sie Darts heute live.

Die PDC European Tour steuert auf ihr Finale zu: Vom 16. bis 18. Oktober 2026 steigt im MECC Maastricht die Dutch Darts Championship, das 15. und letzte Turnier der Saison.

48 Spieler kämpfen um 230.000 Pfund Preisgeld, dem Sieger winken 35.000 Pfund. Titelverteidiger ist Jonny Clayton, der 2025 im Finale gegen Niko Springer gewann. Das Turnier kehrt nach acht Jahren in die Halle zurück, in der 2018 die Premiere stattfand (damaliger Sieger: Ian White).

So können Sie die Dutch Darts Championship live verfolgen:

Free-TV: –

– Livestream: DAZN

DAZN Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Neben dem letzten Euro-Tour-Titel des Jahres geht es um Plätze in der European Tour Order of Merit. Die besten 32 der Rangliste qualifizieren sich für die European Darts Championship, die vom 22. bis 25. Oktober in Dortmund ausgetragen wird (LIVE im Free-TV und STREAM bei SPORT1). Ross Smith hat sich die Spitzenposition bereits gesichert. Clayton, der am vergangenen Sonntag die Swiss Darts Trophy in Basel gewann, kämpft noch um sein EM-Ticket.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus auf Martin Schindler, der als einziger von vier deutschen Starter noch im Turnier vertreten ist. Er steigt in der Nachmittagssession in das Turnier ein. Auf ihn wartet der Tscheche Karel Sedlacek, der sich am Freitagnachmittag mit 6:4 gegen Callan Rydz durchsetzte.

Deutsche Darts-Stars verabschieden sich

Die Deutschen Max Hopp, Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind am Freitag allesamt ausgeschieden. Hopp verlor 5:6 gegen den Engländer Andrew Gilding. Pietreczko musste sich 5:6 gegen Heine Uuldriks geschlagen geben. Niko Springer unterlag William Scott mit demselben Ergebnis.

Am Freitag spielten die 32 nicht gesetzten Spieler die erste Runde, heute steigen die Gesetzten in Runde zwei ein. Das Achtelfinale und das Viertelfinale folgen am Sonntag, anschließend das Halbfinale und das Finale. Gespielt wird im K.-o.-System bis zum Viertelfinale über elf Legs, im Halbfinale über 13 und im Finale über 15 Legs. Die Sessions beginnen um 13 Uhr (Nachmittag) und um 19 Uhr (Abend).

Spielplan der Dutch Darts Championship am Samstag

Nachmittagssession (ab 13 Uhr)

Martin Schindler – Karel Sedlacek

Wessel Nijman – Jeffrey de Graaf

Luke Woodhouse – Andrew Gilding

Ross Smith – Ryan Joyce

Danny Noppert – Dave Chisnall

Ryan Searle – Dirk van Duijvenbode

Brendan Dolan – Heine Uuldriks

Krzysztof Ratajski – Niels Zonneveld

Abendsession (ab 19 Uhr)