Pikachu siegessicher - aber sein Gegner hat das letzte Wort

Ricardo Pietreczko scheitert bei den Dutch Darts Championship in der ersten Runde. Sein Gegner sorgt für eine skurrile Szene.

Bitteres Aus für Ricardo Pietreczko bei den : Der Deutsche unterlag dem niederländischen Underdog Heine Uuldriks .

Während des Matches legte sich Pietreczko gleich mehrfach mit dem niederländischen Publikum in Maastricht an. Dieses unterstützte den Lokalmatador nicht nur völlig euphorisch, sondern bejubelte auch schwache Aufnahmen des Deutschen hämisch. Ein Umstand, den „Pikachu“ nicht auf sich sitzen ließ, und sich aktiv mit den Fans anlegte.

Ricardo Pietreczko scheiterte dramatisch Ricardo Pietreczko scheiterte dramatisch © IMAGO/Action Plus

Trotzdem spielte Pietreczko über weiten Strecken ein starkes Match und kämpfte sich mit einem 100,74er-Average und einer Doppelquote von 45,45 Prozent in das Entscheidungs-Leg.

PDC: Pietreczko-Gegner begeistert und sorgt für skurrilen Moment

Vor diesem kam es dann zu einer äußerst skurrilen Szene. Ein genervter Pietreczko hielt seinem Gegner die Faust zum Abklatschen hin, Uuldriks gab ihm anschließend aber nicht die Faust zurück, sondern klatschte mit der flachen Hand auf die Faust. Anschließend tätschelte er „Pikachu“, der sich schon zum Anwurf ans Oche gestellt hatte, fast schon entschuldigend auf den Hinterkopf.

Im Entscheidungs-Leg drehte der Niederländer dann noch mal so richtig auf und holte sich bei seinem Debüt auf einer PDC-Bühne gleich seinen ersten Sieg mit einem spektakulären Bull-Finish.

Uuldriks begeisterte bei seinem Debüt speziell mit seiner Kaltschnäuzigkeit auf die Doppel. Unglaubliche 85,71 Prozent seiner Chancen nutzte er auch. Zudem scorte er auch mit 98 Punkten im Schnitt stark und holte sich so nicht unverdient den Sieg gegen einen eigentlich stark spielenden Pietreczko.

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Hopp scheitert ganz knapp an Gilding

Neben Pietreczko scheiterte mit Max Hopp ein weiterer Deutscher hauchdünn in der ersten Runde. .

Hopp zeigte zuvor ein ordentliches Match, vergab aber insgesamt zu viele Chancen auf die Doppel. Nur 22,73 Prozent seiner Darts fanden im entscheidenden Moment den Weg ins Doppelfeld. Sein Gegner zeigte sich dagegen extrem abgezockt. Gilding traf starke 60 Prozent seiner Versuche.

Trotzdem kämpfte sich Hopp auch wegen des besseren Scorings (89,69er-Average) in das Entscheidungs-Leg. Doch ausgerechnet dort spielte Gilding stark auf und gab dem Deutschen gar keine Chance, das Match doch noch für sich zu entscheiden.