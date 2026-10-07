Laura Wontorra verkündet Baby-Glück!

Laura Wontorra und Riccardo Basile werden zum ersten Mal Eltern. Das deutsche TV-Traumpaar bekommt ein Baby.

Wunderbare Nachrichten! Wie das deutsche TV-Traumpaar Laura Wontorra und Riccardo Basile bekannt gegeben hat, erwartet es sein erstes gemeinsames Kind.

Beide TV-Moderatoren posteten am Mittwoch auf Instagram gemeinsame Bilder, die das Baby-Glück verrieten. „Halb du, halb ich“, schrieb Wontorra unter den gemeinsamen Post auf Instagram. Zudem postete das Paar ein Ultraschallbild und präsentierte kleine rosa Söckchen.

Die Vermutung liegt nahe, dass Wontorra und Basile ein kleines Mädchen erwarten.

Wie die Bild berichtet, war Laura Wontorra im Sommer bereits schwanger, als sie aus Nordamerika von der Fußball-WM berichtet hatte.

Wontorra und Sky-Moderator Basile hatten ihre Beziehung erst im Juli offiziell gemacht. Seit Februar sollen beide zusammen sein.