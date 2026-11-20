Laura Wontorra zeigt ihren Babybauch
Laura Wontorra und Riccardo Basile werden zum ersten Mal Eltern. Nun zeigt die TV-Moderatorin öffentlich ihren Babybauch.
Laura Wontorra hat auf Instagram ihren Babybauch präsentiert. Auf den Aufnahmen posiert sie mit geöffnetem Hemd und gewährt einen Blick auf ihren Bauch. Darunter schrieb sie dankbar: „Biggest Blessing Of My Life“ (Größter Segen meines Lebens).
Dass die TV-Moderatorin und ihr Partner Riccardo Basile Eltern werden, ist seit Anfang Oktober bekannt. Damals hatten Wontorra und Basile die Schwangerschaft mit einem gemeinsamen Beitrag öffentlich gemacht. Neben einem Ultraschallbild und rosafarbenen Babyschuhen stand dort der kurze Satz: „Halb du, halb ich.“
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Wontorra und Sky-Moderator Basile hatten ihre Beziehung im Juli offiziell verkündet. Seit Februar sollen beide zusammen sein.