Sophia Thomalla stellt sich beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ den Fragen von Günther Jauch. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Freund Alexander Zverev, der als Telefonjoker zugeschaltet wird.

Sophia Thomalla hat beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ im Rahmen des RTL-Spendenmarathons 64.000 Euro für den guten Zweck erspielt. Für den denkwürdigsten Moment der Sendung sorgte allerdings ihr Freund Alexander Zverev.

Der Tennisstar wurde während der Aufzeichnung im September 2026 per Video aus New York zugeschaltet und war damit plötzlich selbst Teil der Quizshow. Der Zeitpunkt hätte kaum besonderer sein können: Rund 18 Stunden zuvor hatte Zverev bei den US Open triumphiert.

Diese Fußball-Frage musste Sophia Thomalla beantworten Diese Fußball-Frage musste Sophia Thomalla beantworten © RTL+

Während Thomalla für die Aufzeichnung in Köln auf dem Ratestuhl saß, hielt sich der frischgebackene Grand-Slam-Sieger noch in den USA auf.

„Wer wird Millionär?“: Jauch hakt bei Zverev nach

Auch Moderator Günther Jauch hatte den historischen Erfolg hautnah verfolgt. Das Finale schaute er eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit Thomalla auf einem Tablet am Berliner Flughafen. „Wir haben wahnsinnig gezittert. Es war großartig“, schwärmte der 70-Jährige und gratulierte Zverev noch einmal persönlich zu seinem Triumph.

Eines interessierte Jauch besonders: Ob der Tennisprofi nach seinem emotionalen Finalsieg überhaupt schon geschlafen habe. „Ich glaube, ich habe noch nicht geschlafen“, gestand Zverev. Auch als Jauch scherzhaft nachfragte, ob bei den Feierlichkeiten Alkohol im Spiel gewesen sei, blieb der Weltranglistenstar bei seiner Antwort: „Ich fühle mich gut. Aber ich habe nicht geschlafen.“

Sophia Thomalla hatte jedoch eine ganz andere Frage an ihren prominenten Telefonjoker. Schließlich war Zverev nicht zum Plaudern zugeschaltet worden, sondern um bei einer Quizfrage zu helfen.

Auf die Frage nach der Länge eines Zollstocks antwortete der Tennisstar vorsichtig: „Äh, zwei Meter, oder?“ Damit lag er richtig und half seiner Freundin erfolgreich weiter.

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Thomalla löst auch Fußball-Frage richtig

Später wurde es für die Moderatorin bei der 32.000-Euro-Frage sportlich. Gesucht war die Anzahl der Nationen, die bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister der Männer geworden sind. Zur Auswahl standen vier, sechs, acht und 20 Nationen.

Thomalla entschied sich für die richtige Antwort: acht. Weltmeister wurden bisher Brasilien, Deutschland, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

Für Thomalla war der Auftritt auf Günther Jauchs Ratestuhl nicht die erste Erfahrung. Bereits 2019 hatte sie am Prominenten-Special teilgenommen und damals 125.000 Euro für die Aktion „Ein Herz für Kinder“ erspielt.