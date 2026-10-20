Vom Fußballplatz auf die große Kinoleinwand: Christoph Kramers erster Bestseller wird verfilmt. Bei der Suche nach der passenden Besetzung rührt er nun selbst die Werbetrommel.

Wer schon immer einmal in die Rolle eines Fußballweltmeisters schlüpfen wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit: Christoph Kramer hat in seiner Instagram-Story einen Casting-Aufruf für die Verfilmung seines Debütromans „Das Leben fing im Sommer“ an geteilt.

Gesucht wird ein blonder oder hellhaariger Schauspieler ab 16 Jahren mit einer schlanken, schlaksigen Figur. Er solle „natürlich und authentisch sein“ und „Humor und eine eigene Persönlichkeit“ besitzen. Auch Nachwuchstalente ohne bisherige Schauspielpraxis dürften sich bewerben, Fußballkenntnisse seien gewünscht.

Gedreht werden soll im Sommer 2027 in Nordrhein-Westfalen. Hinter dem Projekt steht die BBC Studios Germany GmbH.

Ein Bestseller kommt auf die große Leinwand

Dass sein Debütroman verfilmt wird, hatte Kramer bereits im April 2025 bei einer Lesung in seiner Heimatstadt Solingen verraten. Das Drehbuch schreibe er nicht, jedoch kündigte der Ex-Gladbacher an, ein Wort bei der Besetzung der Hauptrollen mitreden zu wollen. Für den Film schrieb er sogar einen eigenen Song, der im Rahmen der Solinger Vorlesung von einer Sängerin vorgetragen wurde und beim Publikum für Begeisterung sorgte.

Sein im März 2025 erschienenes Buch entwickelte sich zum Überraschungserfolg und landete direkt auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Die Geschichte führt zurück in den WM-Sommer 2006: Während sich ganz Deutschland im Fußballfieber befindet, erlebt der 15-jährige Chris seine erste große Liebe, träumt von einer Profikarriere und versucht herauszufinden, wer er eigentlich sein will. Es ist ein Adoleszenz-Roman über Freundschaft, Erwachsenwerden und die Magie eines Sommers.

DEINE MEINUNG

Bereits auf der großen Theaterbühne

Abseits von ihrer Verfilmung hat Kramers Geschichte bereits einen Weg auf die große Bühne gefunden: Im November 2025 feierte eine Theaterfasssung am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere.

Nun folgt der nächste große Schritt auf die Leinwand. Der Weltmeister von 2014, der nach seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach auch als TV-Experte und Podcaster auftritt, bleibt dadurch weiterhin abseits des Rasens erfolgreich.