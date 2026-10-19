„Wer wird Millionär?“: Fußballfrage wird Kandidaten zum Verhängnis

Eine Fußballfrage wird einem Kandidaten bei "Wer Wird Millionär" zum Verhängnis.

„Wer wurde im Juli Fußball-Cheftrainer bei Union Berlin?“ Auf diese Frage für 2.000 Euro Preisgeld wusste Kandidat Noah Petrik bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ zunächst keine Antwort.

Zur Auswahl standen Igor Spassikowski (A), Mauro Lustrinelli (B), Erling Gaudigaard (C) und Jimmy Sexyhexi (D).

Kandidat Noah Petrik scheiterte bei „Wer wird Millionär“ an einer Fußballfrage Kandidat Noah Petrik scheiterte bei „Wer wird Millionär“ an einer Fußballfrage © RTL

Da der 26-Jährige von allen vier Namen noch nie etwas gehört hatte, nutzte er seinen Telefonjoker, dessen Tendenz in Richtung Igor Spassikowski (A) ausschlug.

Wer ist Trainer von Union Berlin?

Petrik vertraute zu seinem Unglück darauf und ging schließlich mit lediglich 500 Euro aus der Sendung. „Dann ist der Spaß jetzt tatsächlich schon vorbei“, hatte Moderator Günther Jauch seine Befürchtungen bestätigt.

Die richtige Antwort ist Mauro Lustrinelli: Der Schweizer war nach der Sensations-Meisterschaft mit dem FC Thun zu Union Berlin in die Bundesliga gewechselt.

Der Saisonstart mit den Eisernen verlief allerdings nicht nach Plan. Nach fünf Spieltagen steht Lustrinelli mit den Berlinern auf Rang 17. Nur die punktlosen Gladbacher haben eine schlechtere Bilanz.